Volcó un camión y quedó totalmente cortada la ruta 2 en dolores

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 203, en jurisdicción de la ciudad de Dolores, donde un camión despistó y terminó volcando sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito.

Por causas que son materia de investigación, el conductor del transporte perdió el control del vehículo, que salió de su trayectoria y volcó, quedando atravesado sobre la ruta e impidiendo por completo la circulación vehicular en ese sector.

Como consecuencia del siniestro, el camionero sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Médicas, siendo posteriormente trasladado al Hospital Municipal de Dolores para su atención.

Debido a que la calzada quedó completamente obstruida por el vehículo siniestrado, la Policía Vial implementó un operativo de desvío del tránsito por la antigua Ruta 2 con conexión hacia la Ruta Provincial 63, a fin de garantizar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos de la Policía de Dolores, personal de la Policía Vial y del Sistema de Emergencias Médicas, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las maniobras para retirar el camión y restablecer la circulación.

Se estima que el tránsito permanecerá totalmente interrumpido en ese sector de la Autovía 2 durante varias horas. En consecuencia, continuará vigente el desvío dispuesto por la Policía Vial a través de la antigua Ruta 2 hacia la Ruta 63, hasta tanto personal de AUBASA lleve adelante las tareas para retirar el camión siniestrado y quede restablecida la circulación en forma segura.

Foto: Noticiero Diario