Aumento SPB 2026: todo lo que tenés que saber sobre la nueva escala y la reapertura de paritarias

La Provincia de Buenos Aires confirmó los detalles del primer incremento salarial del año para el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la Policía. En un contexto económico que exige actualizaciones constantes, el gobierno de Axel Kicillof cerró un acuerdo bimestral que ya impacta en los bolsillos de los efectivos, mientras se retoman las discusiones para definir los sueldos de marzo en adelante.

Si sos parte de la fuerza o familiar, acá te detallamos cómo quedó el aumento, cuándo se cobra y qué se está negociando en la mesa técnica de febrero.

Los números del acuerdo: aumento del 4,5% bimestral

El Ministerio de Economía provincial, liderado por Pablo López, oficializó un incremento acumulado del 4,5% para el primer bimestre de 2026. Este ajuste busca mitigar el impacto de la inflación de enero y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, incluyendo a las fuerzas de seguridad.

El esquema de aumento se aplicó de la siguiente manera:

Enero 2026: Se otorgó una suba del 3% , que en muchos casos incluyó un porcentaje retroactivo (vinculado al cierre de 2025).

Se otorgó una suba del , que en muchos casos incluyó un porcentaje retroactivo (vinculado al cierre de 2025). Febrero 2026: Se completa el tramo con un 1,5% adicional.

Es importante destacar que este aumento es remunerativo, lo que significa que impacta directamente en el aguinaldo y también alcanza a los retirados y pensionados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia.

Reapertura de paritarias: qué se discute en febrero

Aunque el aumento de enero y febrero ya está cerrado, la noticia más relevante de esta semana es la reapertura de las negociaciones. Desde el pasado jueves 5 de febrero, los representantes gremiales estatales y las autoridades provinciales volvieron a sentarse para discutir la pauta salarial que regirá a partir de marzo.

Los puntos clave que se están tratando en estas mesas técnicas incluyen:

Cláusula de revisión: Monitoreo de la inflación de enero (cuyo índice oficial se conoce a mediados de este mes) para evaluar si el 4,5% otorgado quedó por debajo de las expectativas.

Monitoreo de la inflación de enero (cuyo índice oficial se conoce a mediados de este mes) para evaluar si el 4,5% otorgado quedó por debajo de las expectativas. Sueldos de marzo y abril: Se busca definir un nuevo esquema de aumentos, probablemente bimestral o mensual, dependiendo de la volatilidad económica.

Se busca definir un nuevo esquema de aumentos, probablemente bimestral o mensual, dependiendo de la volatilidad económica. Condiciones laborales: Los gremios estatales insisten en la estabilidad laboral y pases a planta, lo cual indirectamente presiona para mejoras en las condiciones del SPB.

La situación de las horas Cores y compensaciones

Uno de los reclamos más persistentes dentro del Servicio Penitenciario y la Policía Bonaerense es la actualización de las Horas de Compensación de Recargo de Servicio (Cores). Si bien el salario básico recibió el ajuste del 4,5%, históricamente los montos de las horas extra y compensaciones no automáticas suelen tener un desfasaje en su actualización.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que se esperan novedades concretas durante la segunda quincena de febrero. El objetivo es equiparar el valor de la hora extra con los aumentos recientes en transporte y combustible, dos ítems que golpean el bolsillo del personal que debe trasladarse a las unidades penitenciarias. Hasta que no salga el decreto específico, los montos se mantienen con la última referencia, pero la presión para un ajuste inmediato es alta.

Cronograma de pagos y liquidación

Para quienes consultan por la fecha de cobro, el cronograma oficial de la Tesorería General de la Gobernación se cumplió en los primeros días del mes. El Ministerio de Seguridad y el SPB tuvieron sus haberes depositados a principios de febrero (lunes 2), donde ya se vio reflejado el primer tramo del aumento acordado.

Liquidación de febrero: El próximo cobro incluirá el remanente del aumento (el 1,5% restante) y cualquier ajuste retroactivo que surja de las negociaciones actuales si se cierra un nuevo acuerdo antes del cierre de liquidación.

Mantenete atento a las novedades de los próximos días, ya que el resultado de las reuniones de esta semana definirá cómo serán los sueldos de cara al inicio del ciclo lectivo y el otoño.