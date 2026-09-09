Alumnos de provincia tendrán dos fines de semana largos en septiembre: a quiénes alcanza

Septiembre tendrá una particularidad para miles de estudiantes de la Provincia de Buenos Aires: algunas fechas del calendario escolar permitirán unir días sin actividad con el sábado y el domingo. Sin embargo, no todos los alumnos tendrán la misma cantidad de descansos.

La explicación está en cómo caen este año el Día del Maestro y el Día del Estudiante. Ambas jornadas quedan pegadas a un fin de semana, pero el alcance del asueto cambia según el nivel educativo.

Antes de organizar una salida o una escapada familiar, conviene mirar el calendario completo. INFOZONA reunió en una sola guía qué días no hay clases en septiembre en Provincia de Buenos Aires y quiénes están alcanzados en cada caso.

Qué alumnos tendrán dos fines de semana largos en septiembre

Los estudiantes de Nivel Secundario aparecen entre los principales beneficiados por la combinación del calendario de este mes. Tendrán una primera pausa de tres días por el viernes 11 de septiembre y otra por el lunes 21.

La ubicación de los asuetos junto al fin de semana genera dos pausas de tres días para parte de los estudiantes.

El primer descanso queda formado por viernes 11, sábado 12 y domingo 13. El segundo, para los niveles alcanzados por el Día del Estudiante, será sábado 19, domingo 20 y lunes 21.

Fecha Motivo Quiénes no tienen clases Viernes 11 de septiembre Día de la Maestra y el Maestro Establecimientos alcanzados por el asueto escolar Lunes 21 de septiembre Día del Estudiante Secundaria, Superior y modalidades comprendidas

Qué pasa con los alumnos de Inicial y Primaria

Para los chicos de Inicial y Primaria, el panorama es diferente. El viernes 11 no habrá clases por el Día del Maestro, por lo que también podrán unir esa jornada con el fin de semana.

Pero el lunes 21 sí tendrán actividad. La reciente rectificación del Calendario Escolar bonaerense establece asueto para Secundaria, Superior, Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Formación Profesional y CFI de Educación Especial, pero no incluye a Inicial y Primaria.

Eso significa que una misma familia puede tener situaciones distintas el 21: por ejemplo, un adolescente de secundaria sin clases y un hermano que asiste a primaria con jornada normal.

Para el primer descanso, podés consultar también qué pasa con las clases el viernes 11 de septiembre por el Día del Maestro.

No son dos fines de semana largos nacionales

Hay una distinción importante. Estas pausas escolares no equivalen a dos fines de semana largos para todos los trabajadores. Ni el 11 ni el 21 de septiembre son feriados nacionales generales.

Los comercios, bancos, empresas y organismos que no estén alcanzados por una disposición particular mantienen su actividad habitual. El beneficio de unir tres días surge del calendario educativo y, en el caso del 21, solo para determinados niveles.

Por eso, para una escapada familiar puede ser necesario revisar también la situación laboral de los adultos, ya que el hecho de que los chicos no tengan clases no implica que sus padres tengan automáticamente un día libre.

El 17 de septiembre corta la secuencia de asuetos

En medio de las dos fechas aparece el jueves 17 de septiembre, Día del Profesor. Aunque suele generar consultas similares, esa jornada no establece asueto general.

La regla es que las clases continúan normalmente. INFOZONA explica en detalle si hay clases el 17 de septiembre por el Día del Profesor.

De esta forma, el mes tiene una secuencia poco habitual: el 11 sin actividad escolar, el 17 con clases y el 21 con un asueto que depende del nivel.

Cómo queda el calendario para los secundarios

Viernes 11: sin clases por el Día del Maestro.

sin clases por el Día del Maestro. Jueves 17: clases normalmente por el Día del Profesor.

clases normalmente por el Día del Profesor. Lunes 21: sin clases por el Día del Estudiante.

La información oficial puede verificarse en el Calendario Escolar 2026 de la Provincia de Buenos Aires.

Para estudiantes secundarios, entonces, septiembre ofrece dos pausas de tres días separadas por apenas una semana. Para Inicial y Primaria, en cambio, el único fin de semana extendido por el calendario escolar será el que comienza el viernes 11.