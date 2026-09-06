Tragedia en la ruta 11: un hombre murió y otro resultó herido tras un grave accidente

Un trágico accidente ocurrido durante la noche del sábado en la Ruta Provincial 11 dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, en jurisdicción del partido bonaerense de Villa Gesell.

El siniestro se produjo en el sector de la ruta donde actualmente se desarrollan las obras para la construcción de la autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita. De acuerdo con la información conocida este domingo, las víctimas viajaban a bordo de una Fiat Strada que, por circunstancias que todavía se investigan, terminó fuera de la calzada y sobre la banquina.

Tras un llamado al 911, personal de Seguridad Vial y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Al arribar constataron que el conductor del vehículo, un hombre de 53 años oriundo de la provincia de Misiones, había fallecido como consecuencia del accidente.

Junto a él viajaba otro hombre, de 48 años y también oriundo de Misiones, quien sufrió politraumatismos. El acompañante recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Villa Gesell para una evaluación y asistencia médica.

El accidente ocurrió durante la noche, cuando la calzada se encontraba húmeda, en un sector de la Ruta 11 actualmente afectado por las obras de transformación en autovía. Las autoridades preservaron el lugar para permitir el trabajo de los peritos y avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

Las primeras informaciones difundidas durante la mañana ubicaron el hecho en la zona de Arroyo Chico, alrededor de los kilómetros 435/440, mientras que posteriormente fuentes vinculadas a la investigación precisaron el lugar a la altura del kilómetro 440 de la Ruta 11.

En el operativo participaron efectivos de Seguridad Vial, servicios sanitarios y personal de emergencia. También se realizaron tareas de señalización y ordenamiento hasta que finalizaron las actuaciones y la circulación pudo desarrollarse con normalidad.

Por el momento no se estableció públicamente qué provocó que la camioneta abandonara la calzada. La zona fue preservada para el trabajo de Policía Científica y las pericias serán determinantes para establecer la mecánica del accidente.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Dolores, que dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “averiguación causal de muerte”.