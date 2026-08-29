Día del Maestro 2026: ¿hay clases el viernes 11 de septiembre en Provincia de Buenos Aires?

El Día del Maestro de 2026 cae el viernes 11 de septiembre y la ubicación de la fecha en el calendario genera una consulta que empieza a crecer entre las familias bonaerenses: ¿ese día los chicos tienen que ir a la escuela?

La respuesta está definida en el Calendario Escolar oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Qué establece el calendario escolar para el viernes 11

El cronograma bonaerense identifica el 11 de septiembre como Día de la Maestra y el Maestro, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

Para esa jornada dispone asueto en todos los niveles y modalidades contemplados por el calendario provincial.

Por lo tanto, el viernes 11 de septiembre no habrá clases en las escuelas bonaerenses dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, tanto de gestión estatal como privada.

La disposición puede comprobarse directamente en el Calendario Escolar 2026 del portal oficial ABC.

Un fin de semana de tres días para las escuelas

Al caer viernes, el asueto dejará una interrupción de tres días consecutivos para estudiantes y docentes: viernes 11, sábado 12 y domingo 13.

Las clases se retomarán normalmente el lunes 14 de septiembre, salvo que una institución tenga alguna situación particular informada por las autoridades educativas.

No se trata de un feriado puente ni de una decisión extraordinaria tomada para generar un fin de semana largo. La suspensión surge directamente del calendario educativo por el Día del Maestro.

¿El 11 de septiembre es feriado nacional?

No. Este es el punto que suele generar más confusión.

El 11 de septiembre no forma parte del calendario de feriados nacionales. El asueto corresponde al ámbito educativo.

Eso significa que bancos, comercios, industrias, administración pública general y demás actividades continúan funcionando como un viernes habitual, salvo decisiones específicas de cada empleador u organismo.

Tampoco corresponde pago doble por trabajar ese día simplemente por tratarse del Día del Maestro.

Qué pasa con colegios privados

El Calendario Escolar bonaerense se aplica a los servicios educativos públicos de gestión estatal y de gestión privada que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación.

Por eso, los colegios privados bonaerenses comprendidos dentro del sistema provincial también quedan alcanzados por el asueto del 11 de septiembre.

No debe confundirse esta situación con universidades nacionales u otras instituciones que poseen autonomía y calendarios propios. En esos casos conviene verificar la comunicación particular de cada establecimiento.

Por qué se celebra el Día del Maestro

La fecha recuerda la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay.

El calendario bonaerense utiliza la jornada para revalorizar el trabajo docente y recordar a Sarmiento como maestro, estadista e impulsor de la educación pública.

Con el paso de los años, la conmemoración también se transformó en un reconocimiento al trabajo cotidiano de maestras y maestros de todo el país.

Septiembre tiene otras fechas educativas, pero no todas suspenden las clases

El mes incluye además el Día de las Profesoras y los Profesores, el 17 de septiembre; el Día de las Preceptoras y los Preceptores, alrededor del 19; y el Día de las y los Estudiantes, el 21.

Sin embargo, una conmemoración dentro del calendario no implica automáticamente un asueto. Cada fecha tiene una clasificación diferente.

En el caso del viernes 11, el documento provincial es explícito: figura como asueto para todos los niveles incluidos en el cronograma.

Para las familias que también quieran organizar el comienzo del mes, ya puede consultarse cuándo cobran los docentes bonaerenses en septiembre y qué día se acreditan los haberes.

La fecha para agendar

La jornada queda entonces definida así: viernes 11 de septiembre de 2026, Día del Maestro, sin clases en las escuelas bonaerenses alcanzadas por el calendario oficial.

Para el resto de las actividades será un día laborable normal. La diferencia es importante porque explica por qué las escuelas permanecerán sin actividad mientras comercios, bancos y otros servicios continúan trabajando.