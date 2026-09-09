Cambiar el teléfono implica recuperar las aplicaciones que usás todos los días. Con Cuenta DNI, hay un paso adicional al de copiar fotos y contactos: volver a identificarte para habilitar la billetera en el nuevo equipo.

Si pensás utilizar los descuentos de Cuenta DNI de septiembre, conviene resolver el acceso antes de llegar a la caja. Así podés revisar la promoción y elegir cómo pagar sin hacer la instalación a las apuradas.

Cómo instalar Cuenta DNI al cambiar de celular

Banco Provincia explica en sus preguntas frecuentes oficiales que debés instalar la aplicación en el nuevo dispositivo y validar otra vez tu identidad. La vinculación con el teléfono anterior queda inhabilitada: Cuenta DNI admite un solo celular a la vez.

Descargá la aplicación desde Google Play o App Store. Completá la identificación siguiendo las indicaciones de la app. Una vez dentro, revisá la cuenta seleccionada y los movimientos antes de operar.

Qué revisar si no reconoce el DNI o tu rostro

Para fotografiar el documento, el banco recomienda que esté limpio, sobre un fondo liso y sin reflejos que oculten los datos. Para la validación facial, indica buena iluminación, conexión a internet y quitarse los lentes.

Si el error persiste, el canal de asistencia de Cuenta DNI es el 0810-666-2364. Anotá en qué paso se detiene la instalación y qué mensaje aparece: esa información ayuda a describir el inconveniente sin entregar tu contraseña.

Si el teléfono fue robado, primero avisá al banco

Un cambio de equipo planificado es distinto de un robo. Ante un celular sustraído, operaciones desconocidas o actividad sospechosa, Banco Provincia indica llamar al 0810-222-2776, opción 0, disponible las 24 horas. No esperes a conseguir otro teléfono para avisar.

Su guía oficial ante el robo del celular también recomienda bloquear la línea con la compañía telefónica, revisar los movimientos y cerrar las sesiones que se puedan cerrar desde otro dispositivo seguro.

La precaución al buscar ayuda para recuperar el acceso

No compartas pantalla, claves ni códigos de seguridad con supuestos asesores. El banco advierte sobre personas que ofrecen asistencia y piden instalar programas para controlar el dispositivo, una modalidad explicada en su alerta sobre accesos remotos.

Antes de volver a pagar, comprobá que la aplicación abre correctamente y que reconocés los datos de tu cuenta. Si aparece un movimiento que no hiciste, utilizá el canal de fraudes del banco para informarlo.