Autopista buenos aires–la plata: desde el 15 de septiembre empiezan las multas por no pagar el peaje

Los conductores que utilizan la Autopista Buenos Aires–La Plata tendrán desde mediados de septiembre un cambio importante en el control de los peajes. AUBASA comenzará a aplicar un sistema que identifica automáticamente a los vehículos que atraviesan puntos de cobro sin abonar.

La medida suma cámaras capaces de registrar patente, fecha, hora y ubicación del paso. Pero detectar una evasión no significa que la multa aparezca inmediatamente: existe un período para regularizar el peaje adeudado.

El cambio se vincula con el avance de los peajes sin barreras y el sistema Free Flow que se expande en rutas bonaerenses.

Desde cuándo multan por evadir el peaje

AUBASA informó que el nuevo control comenzará a regir el 15 de septiembre de 2026 en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

AUBASA utilizará cámaras para identificar vehículos que pasen sin abonar.

Hay 30 días hábiles para pagar antes de la multa

Si el sistema detecta un paso impago, el usuario puede regularizarlo dentro de los 30 días hábiles posteriores.

Si la deuda se regulariza dentro del plazo previsto, se evita que el procedimiento continúe hacia la sanción por evasión. Por eso conviene diferenciar entre deber un peaje y terminar con una multa.

Cuánto puede costar la multa

La guía actualizada de AUBASA remite al régimen expresado en Unidades Fijas. El rango legal informado es de 100 a 300 UF.

En septiembre y octubre de 2026, la UF bonaerense vale $2.281. Tomando esa referencia, el rango equivale actualmente a entre $228.100 y $684.300.

Rango UF Equivalencia actual Mínimo de referencia 100 UF $228.100 Máximo de referencia 300 UF $684.300

El importe final depende de la autoridad competente. Para comparar con otras faltas puede consultarse el cuadro actualizado de multas bonaerenses.

Qué pasa si ya tenés TelePASE

Quienes tengan TelePASE correctamente adherido y con un medio de pago válido deberían registrar el paso mediante la cuenta asociada. Conviene revisar que la patente esté bien vinculada y que no exista un problema con el medio de pago.

Cómo consultar un paso adeudado

La concesionaria habilitó una consulta mediante patente para revisar tránsitos pendientes. Las condiciones están disponibles en el portal oficial de AUBASA.

El cambio comienza el 15 de septiembre, pero el punto más importante es el plazo posterior: si aparece un peaje sin pagar, habrá 30 días hábiles para regularizarlo antes de que el incumplimiento avance hacia la multa.