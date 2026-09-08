Qué hacer este fin de semana en provincia: fiestas de asado, salame y galleta de campo

El próximo fin de semana llega con una combinación especialmente atractiva para quienes buscan una escapada por la Provincia de Buenos Aires: asado criollo, salame quintero, galletas cocidas en horno a leña, música y pueblos que se preparan para recibir miles de visitantes.

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre coincidirán varias fiestas gastronómicas. Algunas tienen entrada completamente gratuita y otra ofrece un día libre de costo junto con shows de artistas nacionales.

La clave está en elegir según distancia, día y presupuesto. INFOZONA ya tiene guías individuales de las principales celebraciones y esta agenda permite compararlas.

Mercedes: tres días de Fiesta Nacional del Salame Quintero

Mercedes celebrará la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero del viernes 11 al domingo 13 en el Parque Municipal Independencia.

El viernes tendrá entrada gratuita y Antonio Ríos está anunciado para las 22. El sábado la entrada general en puerta cuesta $10.000 y Los Palmeras subirán al escenario a las 22:30. El domingo cuesta $8.000 y tendrá la premiación de productores y el cierre con Los Fronterizos.

La ciudad está a unos 100 kilómetros de CABA. Todos los horarios y precios están en la guía de la Fiesta del Salame Quintero 2026.

Mercedes reúne productores, gastronomía y grandes shows durante tres jornadas.

Moquehuá: asadores, desfile criollo y entrada gratis

En Moquehuá, partido de Chivilcoy, se realizará la 5° Fiesta del Asado Criollo el sábado 12 y domingo 13 en la antigua estación ferroviaria.

La entrada será gratuita. El sábado las actividades comienzan desde las 18. El domingo el concurso de asadores arranca a las 8 y a las 10 está previsto el desfile criollo con autos y motos clásicos. A las 13 comienza la peña, la premiación será alrededor de las 15 y desde las 16 continuarán los espectáculos.

En esta nota se puede ver el cronograma de la Fiesta del Asado Criollo de Moquehuá.

Moquehuá tendrá concurso de asadores, desfile criollo y espectáculos gratuitos.

Azcuénaga: la fiesta de la galleta hecha en horno a leña

El domingo 13, Azcuénaga, partido de San Andrés de Giles, tendrá la Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña.

La jornada será gratuita y se desarrollará en el entorno de la antigua estación. La propuesta combina gastronomía, feria, cocina con productos regionales, degustaciones y espectáculos.

La información ampliada está en la guía de la Fiesta de la Galleta de Campo.

Qué fiesta conviene según el día y el presupuesto

Destino Fecha Entrada Atractivo Mercedes 11 al 13 Viernes gratis; sábado y domingo arancelado Salame y grandes recitales Moquehuá 12 y 13 Gratis Asadores y tradición criolla Azcuénaga 13 Gratis Galleta de campo y turismo rural

El viernes 11 tiene además una particularidad para las familias: por el Día del Maestro no habrá clases en las escuelas bonaerenses, aunque no es feriado nacional. La diferencia está explicada en la nota sobre qué pasa con las clases el viernes 11.

Qué revisar antes de salir

Varias actividades son al aire libre y pueden modificarse por clima u organización. Para Mercedes, la programación oficial está en el sitio de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

La agenda ofrece así tres perfiles diferentes: una fiesta nacional con grandes artistas, un encuentro criollo alrededor del fuego y una escapada de pueblo centrada en una receta de horno a leña.