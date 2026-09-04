Sirenazo nacional: bomberos voluntarios reclaman al gobierno el envío de fondos atrasados

Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas el próximo jueves 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el marco de una medida nacional destinada a visibilizar una serie de reclamos económicos y operativos que atraviesa el sector.

La convocatoria, denominada “Sirenazo Nacional”, cuenta con el respaldo del Consejo de Federaciones y las federaciones provinciales y se realizará de manera simultánea en distintos puntos de la Argentina. La protesta será pacífica y no afectará las guardias ni la atención de incendios, accidentes u otras emergencias, que continuarán funcionando normalmente.

El principal motivo del reclamo es la demora en la transferencia de más de $59.330 millones correspondientes a fondos previstos para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde las instituciones remarcan que no se trata de una ayuda extraordinaria, sino de recursos establecidos por la Ley Nacional 25.054, provenientes de aportes vinculados a las pólizas de seguros y destinados específicamente al sostenimiento de los cuarteles. Según las estimaciones difundidas, el monto pendiente representaría aproximadamente $45 millones para cada asociación.

Pero el reclamo no termina allí. Los Bomberos Voluntarios también solicitan agilizar los mecanismos para realizar pagos al exterior, necesarios para adquirir vehículos y equipamiento de emergencia; reclaman que las nuevas concesiones de rutas nacionales contemplen una compensación económica para los cuarteles que intervienen en accidentes sobre esas trazas y piden la aplicación efectiva del reintegro del IVA previsto para el sector.

Desde el Sistema Nacional advierten que estos recursos resultan fundamentales para afrontar gastos de combustible, mantenimiento de autobombas, renovación de unidades, compra de elementos de protección y equipamiento necesario para responder ante las emergencias.

Actualmente, el sistema está integrado por más de 1.000 asociaciones y alrededor de 52.000 hombres y mujeres distribuidos en todo el territorio argentino. Entre enero y mediados de agosto de este año realizaron más de 157.000 servicios, incluyendo alrededor de 94.500 intervenciones de emergencia.

De esta manera, a las 10 horas del jueves 10 de septiembre las sirenas se escucharán simultáneamente en numerosos cuarteles del país. No se tratará de una emergencia: será una forma de hacer visible el reclamo de quienes diariamente responden ante incendios, accidentes y todo tipo de situaciones de riesgo.

La consigna elegida por los Bomberos Voluntarios resume el sentido de la convocatoria: “Siempre estamos para ayudar, hoy necesitamos los fondos para seguir respondiendo”.