Día del Profesor 2026: ¿hay clases el jueves 17 de septiembre y es feriado?

El Día del Profesor 2026 se celebra el jueves 17 de septiembre y vuelve a generar una duda recurrente: ¿ese día se suspenden las clases como ocurre con otras fechas educativas?

La confusión aparece porque septiembre concentra varias jornadas vinculadas con docentes y estudiantes. El Día del Maestro se celebra el 11 y el Día del Estudiante el 21, pero cada fecha tiene un tratamiento distinto.

Para el 17 de septiembre, la regla general es mucho más simple.

¿Hay clases el 17 de septiembre por el Día del Profesor?

Sí, la actividad educativa se mantiene normalmente como regla general. El Día del Profesor es una fecha conmemorativa, pero no constituye un feriado nacional ni establece por sí mismo un asueto general para todas las escuelas.

Puede haber actos, reconocimientos o actividades especiales dentro de las instituciones, pero eso no implica automáticamente la suspensión del dictado de clases.

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¿El Día del Profesor es feriado?

No. El 17 de septiembre no integra el calendario de feriados nacionales. Por lo tanto, trabajar ese jueves no genera por sí solo derecho a pago doble ni a un franco compensatorio.

Una institución particular puede organizar su jornada de otra manera, pero eso depende de disposiciones específicas y no de un feriado general.

Por qué se celebra el 17 de septiembre

La fecha recuerda a José Manuel Estrada, educador, escritor, político e intelectual argentino fallecido el 17 de septiembre de 1894.

Estrada desarrolló una extensa actividad docente y ocupó un lugar relevante en los debates educativos y políticos de su época. Con el tiempo, el aniversario de su fallecimiento quedó instituido como jornada de reconocimiento a profesores.

Podés consultar el origen y la historia del Día del Profesor en Argentina.

Por qué no es lo mismo que el Día del Maestro

El viernes 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Esa fecha sí tiene un impacto específico sobre el calendario escolar bonaerense.

Por eso no conviene trasladar automáticamente lo que ocurre el 11 al jueves 17.

Los detalles están en la nota sobre qué pasa con las clases en Provincia por el Día del Maestro.

Y el lunes 21, ¿hay clases?

Cuatro días después llegará el Día del Estudiante. En Provincia de Buenos Aires, el 21 de septiembre existe asueto para determinados niveles, especialmente Secundaria, mientras Inicial y Primaria mantienen actividad.

De esta manera, septiembre tiene tres fechas educativas cercanas pero con reglas distintas: 11, 17 y 21. Para el Día del Profesor del jueves 17, la referencia general es que hay clases y no es feriado nacional.