Qué día no hay clases en septiembre 2026 en provincia de buenos aires: las fechas del calendario escolar

Una de las consultas que más se repite entre las familias durante estos días es qué día no hay clases en septiembre en la Provincia de Buenos Aires. El mes reúne el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Día del Estudiante, pero cada fecha tiene un alcance diferente dentro del calendario escolar.

La ubicación de esas jornadas en el calendario de 2026 también genera dudas porque algunas permiten sumar un día de descanso mientras que otras son solamente conmemorativas. Además, una modificación reciente volvió a poner el foco sobre lo que ocurrirá durante la segunda mitad del mes.

Para organizarse, la clave está en mirar no solamente la fecha sino también el nivel educativo, ya que una de las jornadas de septiembre no afecta por igual a jardines, primarias, secundarias y establecimientos de educación superior.

Qué día no hay clases en septiembre en Provincia de Buenos Aires

El primer día que deben marcar las familias es el viernes 11 de septiembre de 2026. Esa jornada se conmemora el Día de la Maestra y el Maestro y el Calendario Escolar bonaerense establece asueto para los establecimientos educativos alcanzados por la disposición provincial.

Esto significa que el viernes 11 no habrá actividad escolar habitual en los niveles y modalidades comprendidos por el calendario de la Dirección General de Cultura y Educación. Al caer viernes, para gran parte de los alumnos y docentes se formará además una pausa de tres días junto con el sábado 12 y el domingo 13.

INFOZONA explica por separado qué pasa con las clases el 11 de septiembre por el Día del Maestro, incluyendo el alcance en escuelas estatales y privadas.

Septiembre tiene distintas fechas educativas, aunque no todas implican suspensión de clases.

Los días clave del calendario escolar de septiembre

La forma más sencilla de entender qué ocurre durante el mes es comparar las principales fechas educativas:

Fecha Motivo Situación Viernes 11 de septiembre Día de la Maestra y el Maestro Sin clases Jueves 17 de septiembre Día del Profesor Hay clases Lunes 21 de septiembre Día del Estudiante Depende del nivel

De esta manera, no alcanza con decir que septiembre tiene uno o dos días sin clases: el 21 de septiembre la respuesta cambia según el nivel al que asiste cada alumno.

Quiénes no tienen clases el lunes 21 de septiembre

El otro día importante será el lunes 21 de septiembre, cuando se celebra el Día del Estudiante. En este caso no se trata de una suspensión general para todo el sistema educativo bonaerense.

La Dirección General de Cultura y Educación rectificó recientemente el Calendario Escolar 2026 mediante la Resolución RESOC-2026-4499-GDEBA-DGCYE. La modificación establece asueto para Nivel Secundario y Nivel Superior, además de determinadas modalidades como Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Formación Profesional y los CFI de Educación Especial.

En cambio, Inicial y Primaria mantienen clases el lunes 21. Para una familia con chicos en diferentes niveles, por lo tanto, puede ocurrir que un hijo secundario tenga asueto mientras otro que concurre a primaria deba asistir normalmente.

El detalle completo está disponible en la guía sobre quiénes no tienen clases el 21 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

El alcance del asueto del 21 de septiembre cambia según el nivel educativo.

¿Hay clases el 17 de septiembre por el Día del Profesor?

El jueves 17 de septiembre también puede generar confusión porque se celebra el Día de la Profesora y el Profesor. Sin embargo, la conmemoración no implica un asueto general.

Por eso, las escuelas mantienen su actividad habitual durante esa jornada, salvo que exista una disposición excepcional o particular comunicada por una institución.

Esta diferencia es importante porque muchas efemérides aparecen dentro del calendario educativo, pero eso no significa que cada una de ellas suspenda automáticamente la actividad escolar.

¿El 11 y el 21 de septiembre son feriados?

No. Tanto el 11 como el 21 de septiembre deben diferenciarse de los feriados nacionales.

El Día del Maestro genera un asueto dentro del sistema educativo, pero bancos, comercios, industrias y la mayoría de las actividades laborales continúan funcionando con normalidad.

Lo mismo sucede con el Día del Estudiante. El lunes 21 no es un feriado nacional para todos los trabajadores: el descanso responde al calendario educativo y alcanza únicamente a los niveles y modalidades establecidos.

El documento de referencia para las instituciones puede consultarse en el Calendario Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Entonces, ¿cuándo no hay clases en septiembre 2026?

Para una familia con alumnos de Inicial o Primaria, la principal fecha sin clases durante septiembre será el viernes 11 por el Día del Maestro. El lunes 21 esos niveles deberán concurrir normalmente.

Para quienes cursan el Nivel Secundario, en cambio, hay dos jornadas para tener especialmente en cuenta: el viernes 11 y el lunes 21 de septiembre.

11 de septiembre: asueto por el Día del Maestro.

asueto por el Día del Maestro. 17 de septiembre: Día del Profesor, con clases.

Día del Profesor, con clases. 21 de septiembre: asueto para Secundaria, Superior y modalidades alcanzadas; Inicial y Primaria tienen clases.

Además de estas fechas generales pueden existir asuetos locales, aniversarios de municipios, fiestas patronales o suspensiones excepcionales que afecten solamente a determinados distritos o establecimientos. En esos casos, la información debe ser comunicada específicamente por las autoridades locales o por cada escuela.