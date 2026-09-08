Calendario de feriados 2026: las fechas confirmadas para los últimos descansos del año

Si ya estás organizando una escapada o querés saber cuándo llega el próximo descanso, el calendario oficial ya definió todas las fechas del último tramo del año.

A continuación, te mostramos la lista completa de los fines de semana largos de octubre, noviembre y diciembre.

Octubre: primer fin de semana largo de tres días

El próximo descanso nacional llegará el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al coincidir directamente con un día lunes, se unirá al sábado 10 y domingo 11 de octubre, otorgando 72 horas consecutivas de descanso sin necesidad de traslados.

Noviembre: el Día de la Soberanía cambia de fecha

En el penúltimo mes del año, el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre) cae originalmente un día viernes.

Por tratarse de un feriado trasladable bajo la Ley 27.399, se correrá oficialmente al lunes 23 de noviembre, conformando un fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Diciembre: feriado inamovible de la Inmaculada Concepción

El último mes de 2026 arrancará con el feriado del martes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María.

Al ser de carácter inamovible, la jornada no se traslada, por lo que quedará fijada como un día de descanso intermedio en el inicio de la semana.

Navidad: el último fin de semana extendido del año

Para cerrar el 2026, el feriado de Navidad caerá el viernes 25 de diciembre.

Esta ubicación en el almanaque permitirá conectar directamente con el sábado 26 y domingo 27 de diciembre, creando el último descanso de tres días consecutivos antes del Año Nuevo.