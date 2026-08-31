Fiesta nacional del salame quintero 2026: fechas, entradas y shows confirmados en mercedes

Mercedes se prepara para uno de sus fines de semana más convocantes del año. Del 11 al 13 de septiembre de 2026 se realizará la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, con tres jornadas de gastronomía, productores locales, actividades familiares y música en vivo.

La celebración tendrá lugar en el Parque Municipal Independencia y ya cuenta con precios de entradas y buena parte de la programación confirmada. Entre los artistas anunciados aparecen Antonio Ríos y Los Palmeras.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026

La nueva edición se desarrollará durante tres días:

Viernes 11 de septiembre.

Sábado 12 de septiembre.

Domingo 13 de septiembre.

La sede será el Parque Municipal Independencia, en avenida 29 y calle 70 de Mercedes.

Cuánto cuestan las entradas

La organización publicó diferentes valores según la modalidad de compra y el día de ingreso.

Entrada Precio Anticipada online $6.000 Viernes 11 en puerta Gratis Sábado 12 en puerta $10.000 Domingo 13 en puerta $8.000 Jubilados sábado y domingo $5.000

Además, la preventa mantiene hasta el 31 de agosto una promoción 4×3 por $18.000.

Antonio Ríos abre la primera gran noche

El viernes tendrá entrada libre y la actividad del escenario principal comenzará por la tarde-noche. La programación difundida incluye:

19:00: protocolo en la Carpa del Salame.

20:00: La Ezze Band.

21:00: La Soberana Cumbia.

22:00: Antonio Ríos.

De esta manera, quienes quieran conocer la fiesta sin pagar entrada tendrán una oportunidad especialmente atractiva durante la jornada inaugural.

Los Palmeras, el show fuerte del sábado

El sábado 12 tendrá una programación extensa que comenzará durante la tarde y culminará con uno de los grupos más populares de la música tropical argentina.

En el escenario principal están anunciados China en Mercedes, Genaro Cobuccio, Semilla Agreste, Los López Heredia y Menta y Limón. A las 22:30 será el turno de Los Palmeras.

Qué habrá además de los recitales

La Fiesta del Salame Quintero no se limita al escenario. El predio contará con espacios gastronómicos y distintas propuestas para pasar varias horas en el parque.

La organización anunció:

Patio gastronómico.

Food trucks.

Patio cervecero.

Juegos y propuestas para chicos.

Artesanos.

Productores.

Patio matero.

Stand de Turismo.

El protagonista seguirá siendo el salame quintero, una de las elaboraciones más identificadas con Mercedes y con una tradición productiva que la ciudad convirtió en atractivo turístico.

Cómo llegar a Mercedes

Desde CABA, Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros por Ruta Nacional 5. El acceso principal al predio se realiza por avenida 29.

El sitio oficial de la fiesta informa estacionamiento pago dentro del esquema del evento —$4.000 para autos y $10.000 para colectivos— y también señala que existen calles aledañas con estacionamiento gratuito.

Todos los detalles y la boletería digital pueden consultarse en la web oficial de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Una escapada para aprovechar todo el fin de semana

La fiesta puede convertirse también en una excusa para recorrer la ciudad. Mercedes cuenta con gastronomía, espacios verdes, propuestas culturales y alojamientos para quienes quieran quedarse más de un día.

Antes de viajar podés consultar esta guía para descubrir Mercedes como destino turístico.

Con entrada gratuita el viernes, artistas populares y tres días de actividades, la 51ª edición ya se perfila como uno de los eventos bonaerenses destacados de septiembre.