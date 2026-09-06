Día del Maestro 2026: ¿hay clases el viernes 11 de septiembre en Provincia?

El Día del Maestro 2026 se celebrará este viernes 11 de septiembre y, a medida que se acerca la fecha, crece una de las consultas más repetidas entre las familias de la Provincia de Buenos Aires: ¿hay clases ese día?

La respuesta está establecida en el Calendario Escolar oficial bonaerense y alcanza tanto a establecimientos estatales como privados comprendidos dentro del sistema educativo provincial.

La ubicación de la fecha también genera otra duda: al caer viernes, muchas familias quieren saber si se formará un fin de semana de tres días y si el asueto se extiende a bancos, comercios u otros trabajadores.

¿Hay clases el viernes 11 de septiembre por el Día del Maestro?

No habrá clases en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires alcanzadas por el Calendario Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación.

El viernes 11 está identificado oficialmente como Día de la Maestra y el Maestro y la jornada figura como asueto para todos los niveles y modalidades contemplados por el calendario provincial.

La disposición puede verificarse en el Calendario Escolar oficial de la Provincia.

¿Los colegios privados tienen clases?

Los establecimientos privados que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación también están comprendidos por el calendario bonaerense. Por lo tanto, el asueto del viernes 11 también alcanza a esos colegios.

La situación puede ser diferente en universidades nacionales y otras instituciones con autonomía y calendarios propios. En esos casos corresponde consultar la comunicación específica de cada establecimiento.

¿El 11 de septiembre es feriado nacional?

No. El Día del Maestro no es un feriado nacional general. El asueto corresponde al ámbito educativo.

Esto significa que bancos, comercios, industrias, oficinas y la administración pública que no esté alcanzada por una disposición particular funcionarán normalmente el viernes 11.

Tampoco existe pago doble por trabajar ese día únicamente por tratarse del Día del Maestro.

Habrá un fin de semana de tres días para alumnos y docentes

Como el asueto cae viernes, los alumnos y docentes alcanzados tendrán tres jornadas consecutivas sin clases:

Viernes 11: Día del Maestro, sin clases.

Día del Maestro, sin clases. Sábado 12.

Domingo 13.

La actividad educativa se retomará normalmente el lunes 14 de septiembre, salvo situaciones particulares informadas por cada establecimiento.

Qué pasa antes, el martes 8 de septiembre

Antes del Día del Maestro habrá otra fecha que está generando búsquedas en la Provincia. El martes 8 existen jornadas no laborables locales por fiestas patronales y aniversarios en determinados puntos bonaerenses.

No alcanza a toda la Provincia. Los detalles están en la guía sobre dónde es feriado el martes 8 de septiembre y quiénes no trabajan.

Por qué se conmemora el Día del Maestro

La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Con el paso del tiempo, la conmemoración se convirtió también en una jornada de reconocimiento a maestras y maestros por su tarea cotidiana dentro del sistema educativo.

En 2026, entonces, el dato central para organizar la semana es claro: el viernes 11 de septiembre no habrá clases en las escuelas bonaerenses públicas y privadas alcanzadas por el calendario provincial, pero no será feriado para el resto de las actividades.