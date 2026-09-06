El pueblo bonaerense de 2. 000 habitantes que espera una multitud por su fiesta del asado con entrada gratis

Un pequeño pueblo de la Provincia de Buenos Aires se prepara para recibir durante un fin de semana a una cantidad de visitantes que puede multiplicar varias veces su población habitual.

La celebración nació de una charla entre vecinos en 2022 y en apenas cuatro años se transformó en una de las fiestas gastronómicas con mayor crecimiento del interior bonaerense.

La propuesta tiene todos los ingredientes de una escapada rural: parrillas encendidas desde temprano, asadores compitiendo, caballos, autos clásicos, música y entrada libre y gratuita.

Moquehuá prepara la quinta Fiesta del Asado Criollo

El destino es Moquehuá, localidad del partido de Chivilcoy con alrededor de 2.000 habitantes.

La quinta edición de la Fiesta del Asado Criollo se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 en el predio de la antigua estación ferroviaria.

La agenda turística oficial de la Provincia incluye la celebración entre las fiestas gastronómicas bonaerenses de septiembre y confirma que será de acceso gratuito.

Puede consultarse en el calendario de eventos de Turismo de la Provincia.

El dato que sorprende: la última edición recibió unas 30.000 personas

Una integrante de la organización explicó recientemente que la última edición reunió a alrededor de 30.000 visitantes.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se compara con la población permanente del pueblo, estimada en aproximadamente 2.000 habitantes.

El crecimiento convirtió al evento en una oportunidad económica para comercios, emprendedores y prestadores de la zona, pero también en una vidriera para un destino rural que durante el resto del año mantiene un ritmo completamente diferente.

Cuándo comienza la Fiesta del Asado

El sábado 12 la actividad comenzará a las 18:00, principalmente con espectáculos musicales y propuestas gastronómicas.

El domingo 13 será la jornada central:

8:00: inicio del concurso de asadores.

inicio del concurso de asadores. 10:00: desfile criollo y exhibición de autos y motos clásicos.

desfile criollo y exhibición de autos y motos clásicos. 13:00: peña y espectáculos.

peña y espectáculos. 15:00: premiación del concurso de asadores.

premiación del concurso de asadores. 16:00: nueva tanda de shows musicales.

El concurso que convierte al asado en protagonista

Equipos de distintas localidades competirán frente al fuego para definir quién consigue el mejor resultado.

La competencia no es solamente una atracción para los visitantes. Fue uno de los elementos alrededor de los cuales nació la fiesta y representa una tradición muy vinculada con la identidad rural de Moquehuá.

Mientras trabajan los asadores, el predio se completa con artesanos, gastronomía, espectáculos y actividades tradicionalistas.

Una antigua estación como escenario

La fiesta se desarrolla alrededor de la antigua estación ferroviaria, un espacio central dentro de la historia de la localidad y que actualmente funciona como polo cultural.

La celebración permite además recorrer otros sitios de Moquehuá, como sus plazas, locomotoras históricas y sectores que conservan el perfil de un típico pueblo del interior bonaerense.

INFOZONA ya recorrió la historia de Moquehuá y su relación con el asado criollo.

Dos fiestas gastronómicas para el mismo fin de semana

La Fiesta del Asado coincidirá con otra de las grandes celebraciones bonaerenses: la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes.

Ambas propuestas se desarrollarán durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, lo que convierte a la zona oeste y centro-norte de la Provincia en uno de los principales corredores de fiestas populares de esos días.