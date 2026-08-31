Una fiesta bonaerense celebra la galleta de campo en horno a leña: es gratis y se hace en septiembre

Un pequeño pueblo bonaerense se prepara para recibir visitantes con una celebración que tiene como protagonista a un producto nacido de la tradición rural. El domingo 13 de septiembre, Azcuénaga realizará la Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña, una propuesta gastronómica y cultural con entrada gratuita.

La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles y viene consolidándose como destino de turismo rural. La fiesta se desarrolla en el entorno de la antigua estación ferroviaria y combina sabores regionales, feria y espectáculos.

Cuándo es la Fiesta de la Galleta de Campo 2026

La fecha confirmada por la organización es el domingo 13 de septiembre de 2026.

La Municipalidad de San Andrés de Giles anticipó el evento durante la Pre-Fiesta realizada en mayo. En aquella oportunidad, los organizadores confirmaron que ya se preparaban para la celebración principal de septiembre.

La información puede consultarse en la publicación oficial del Municipio de San Andrés de Giles.

Qué tiene de especial la galleta de campo

La protagonista es una elaboración tradicional vinculada con la vida rural y las viejas panaderías de los pueblos. Su cocción en horno a leña forma parte de la identidad de la fiesta y de la oferta gastronómica de Azcuénaga.

La Panadería La Moderna es uno de los establecimientos estrechamente vinculados con esta tradición local y participa en la organización junto con instituciones del pueblo.

Qué actividades habrá

La agenda turística de la Provincia describe la celebración como una jornada que combina gastronomía y cultura popular. Entre las propuestas aparecen clases de cocina con productos regionales, puestos y feria, patios de comida, degustaciones, espectáculos artísticos, muestras fotográficas, paseos tradicionales y el concurso de la Galleta Sanguchera.

La actividad figura dentro del calendario bonaerense como gratuita, lo que la convierte en una opción para una escapada de día sin sumar el costo de una entrada.

Azcuénaga y el turismo de pueblos

El escenario también es parte del atractivo. Azcuénaga conserva su impronta de pueblo ferroviario y utiliza el predio de la estación como lugar de encuentro para sus celebraciones.

Durante la Pre-Fiesta de mayo hubo feria de emprendedores, patio de comidas, canto y danza, y el Municipio destacó el crecimiento del turismo rural y el movimiento que este tipo de encuentros genera en comercios e instituciones.

El mismo fin de semana habrá otra gran fiesta en Mercedes

El 13 de septiembre coincidirá con el cierre de otra celebración gastronómica muy fuerte de la región: la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes, que se realizará del 11 al 13.

Para quienes estén organizando una salida, te compartimos la guía con fechas, entradas y shows de la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2026.

Septiembre viene cargado de fiestas bonaerenses

El mes comienza con una agenda amplia de celebraciones productivas, gastronómicas y musicales en distintos municipios. Varias tienen entrada libre y pueden funcionar como escapadas de uno o dos días.

Si buscás una propuesta para antes, también podés consultar las fiestas y eventos gratuitos del primer fin de semana de septiembre en Provincia.

Azcuénaga suma así una opción muy vinculada con la identidad del interior bonaerense: un pueblo, una receta tradicional, horno a leña y una jornada abierta al público. Como ocurre con cualquier evento al aire libre, conviene verificar las redes municipales antes de viajar por posibles cambios de horario o reprogramaciones por el clima.