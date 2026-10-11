¿Se suspenden los feriados por la visita del Papa? Qué pasará tras el anuncio de su operación

Los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina siguen vigentes después del anuncio de que el pontífice será operado en los próximos días. Este domingo 11 de octubre, el Vaticano confirmó que se someterá a una intervención para extirpar un nódulo localizado en un pulmón. La noticia generó una pregunta inmediata entre quienes ya estaban organizando viajes, clases y trabajo para noviembre: ¿qué pasa ahora con los días feriados?

Al cierre de esta información, no se comunicó una suspensión del viaje ni se publicó una norma que elimine los feriados establecidos para el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. El calendario continúa respaldado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026. La evolución médica del Papa será relevante para confirmar los detalles de su agenda, pero no debe confundirse una operación anunciada con una cancelación ya decidida.

Ver también: los dos feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires por la visita del Papa.

¿Se suspenden los feriados por la operación del Papa?

Por el momento, no. La disposición oficial que declaró las jornadas de descanso está publicada desde el 28 de septiembre. El DNU 1103/2026 no fue reemplazado ni derogado a raíz de la noticia médica de este domingo, según la información oficial disponible al momento de preparar esta nota.

Es importante diferenciar dos situaciones: la visita papal constituye el motivo por el cual el Gobierno dictó la medida, pero un cambio de agenda no modifica por sí solo el texto de un decreto. Si las autoridades decidieran revisar el régimen de feriados, tendrían que comunicarlo a través de una disposición oficial. Hasta entonces, la referencia es la normativa vigente, no los rumores que puedan circular por redes sociales.

Ver también: la agenda prevista de León XIV en la Argentina y las actividades masivas.

Qué anunció el Vaticano sobre la salud de León XIV

Durante el Ángelus del 11 de octubre, León XIV explicó que, en controles médicos recientes, le encontraron un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana y bien localizado. Siguiendo la recomendación de sus médicos, decidió someterse a una cirugía para extraerlo en el Policlínico Gemelli, en Roma.

La comunicación de Vatican News recoge además una precisión del portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni: la operación se realizará en los primeros días de la semana que comienza y se prevé una internación de aproximadamente una semana. No se comunicó un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza del nódulo, de modo que sería incorrecto atribuirle una enfermedad que el Vaticano no confirmó.

La duración prevista de la hospitalización tampoco equivale a una garantía sobre su recuperación o su capacidad para viajar. Son cuestiones que dependerán de la evolución de la intervención y de las comunicaciones médicas posteriores.

Cuáles son los feriados de noviembre establecidos por decreto

El Decreto 1103/2026 fijó tres jornadas con alcances geográficos distintos, una diferencia que suele perderse cuando se habla de un supuesto triple feriado en todo el país:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina.

feriado nacional en toda la Argentina. Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en CABA y la provincia de Córdoba.

feriado exclusivamente en CABA y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.

Para quienes trabajan o estudian en territorio bonaerense, esto significa que el lunes 9 y el miércoles 11 son los dos días alcanzados por los feriados. El martes 10 es, en principio, una jornada habitual en la Provincia. Las situaciones de quienes prestan servicios en una jurisdicción distinta de la de su domicilio deben evaluarse según la actividad y el empleador.

Qué pasaría si se modifica o se cancela el viaje

La agenda original de la visita preveía la llegada a la Argentina el 8 de noviembre y la partida hacia Perú el 11. Entre sus actividades figuran encuentros en CABA, Córdoba y la Basílica de Luján. El Vaticano anunció el recorrido regional entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye Uruguay, Argentina y Perú.

Si la Santa Sede informara una postergación, correspondería verificar luego qué decisión adoptan las autoridades argentinas respecto del decreto. No es posible anticipar si se mantendrían, se reemplazarían o se dejarían sin efecto las fechas. Esos escenarios, por ahora, son hipotéticos.

Las familias que deban contratar alojamiento o traslados para participar de actividades religiosas pueden revisar políticas de cambios y cancelaciones, sin dar por perdida la visita ni asumir que está garantizada en todos sus detalles.

Cómo seguir la información sin confundirse

Hay dos fuentes principales para los próximos días. Por un lado, los comunicados de la Santa Sede permitirán conocer cómo evoluciona la salud de León XIV y qué sucede con su agenda. Por otro, el Boletín Oficial argentino será la referencia para cualquier modificación legal de los feriados.

En síntesis, el anuncio de una cirugía es una noticia relevante y reciente, pero hoy los feriados siguen establecidos para el 9, 10 y 11 de noviembre, cada uno con su alcance territorial. Cualquier cambio deberá confirmarse expresamente; no corresponde presentarlo como una suspensión consumada.