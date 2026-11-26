Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país recibirán fondos destinados a fortalecer su capacidad operativa, en el marco de una medida que también beneficiará a las instituciones y federaciones de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue oficializada este jueves 26 de noviembre mediante la Resolución 1217/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece una asignación global superior a los 59.330 millones de pesos para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y la Agencia Federal de Emergencias.

Del total de los recursos, más de $46.277 millones serán distribuidos entre 1.076 asociaciones de Bomberos Voluntarios, correspondiéndole a cada institución la suma de $43.009.278,33.

Una medida que beneficiará a 266 cuarteles bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, serán 266 las asociaciones de Bomberos Voluntarios alcanzadas por la medida, lo que representa una asignación conjunta superior a los 11.440 millones de pesos.

Los recursos estarán destinados principalmente a la adquisición de equipamiento, indumentaria de protección, herramientas, materiales y elementos necesarios para combatir incendios, intervenir en siniestros viales y atender distintas situaciones de emergencia.

La disposición también contempla partidas destinadas a las federaciones provinciales y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

La respuesta llegó después del sirenazo nacional

La restitución de los fondos se produce semanas después del sirenazo realizado por los Bomberos Voluntarios de todo el país, mediante el cual las instituciones visibilizaron su preocupación por las demoras en el envío de los recursos económicos establecidos por ley.

La situación había generado inquietud entre las asociaciones, que deben afrontar importantes gastos de funcionamiento, mantenimiento de unidades y renovación de equipamiento. Infoeme

Cuándo recibirán el dinero los cuarteles

La normativa establece que las transferencias se realizarán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, priorizando a aquellas instituciones que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones administrativas y rendiciones correspondientes.

Por el momento, no se estableció una fecha única de acreditación para todos los cuarteles.

La medida adquiere especial relevancia ante la proximidad de la temporada estival, un período en el que suelen incrementarse los incendios de pastizales, los siniestros viales y las intervenciones de emergencia, particularmente en el territorio bonaerense.