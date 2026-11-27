El comienzo de diciembre traerá una modificación en la atención bancaria que conviene tener en cuenta al organizar los pagos, las compras de fin de año y los trámites presenciales. La medida alcanza a las entidades de todo el país, incluidas las sucursales que funcionan en la provincia de Buenos Aires.

El cambio se produce apenas unos días después de la implementación del horario de verano en numerosos municipios bonaerenses. Aunque se trata de dos cuestiones diferentes, ambas pueden afectar a quienes necesitan acercarse a una sucursal durante la primera quincena del mes.

La particularidad del calendario es que habrá dos jornadas consecutivas sin atención habitual por ventanilla, a las que se sumarán el sábado y el domingo anteriores.

Cuándo estarán cerrados los bancos en diciembre

El calendario oficial de feriados bancarios del Banco Central (BCRA) establece que el lunes 7 y el martes 8 de diciembre de 2026 no habrá atención bancaria habitual. El primero fue dispuesto como día no laborable con fines turísticos, mientras que el segundo es el feriado nacional por la Inmaculada Concepción.

De esta manera, para las sucursales que habitualmente funcionan de lunes a viernes, el último día hábil anterior al descanso será el viernes 4 y la atención se retomará el miércoles 9. Esto implica cuatro días consecutivos sin la operatoria presencial habitual.

Fecha Atención habitual en sucursales Viernes 4 Normal Sábado 5 y domingo 6 Fin de semana Lunes 7 Sin atención por día no laborable turístico Martes 8 Sin atención por feriado nacional Miércoles 9 Se retoma la atención habitual

La decisión de incorporar el lunes 7 al calendario turístico surge de la Resolución 164/2025. En otros sectores privados la situación puede ser distinta: no se trata de un feriado nacional obligatorio, pero el BCRA sí incluyó esa jornada en el calendario de las entidades financieras.

Qué operaciones se podrán hacer durante los cuatro días

El cierre de las sucursales no significa que se suspendan todos los servicios. El Banco Central detalla que durante los feriados continúan disponibles las operaciones por medios electrónicos.

Extracciones de efectivo y operaciones habilitadas en cajeros automáticos.

Transferencias, consultas y pagos desde la banca móvil o el home banking.

Pagos con tarjetas y billeteras digitales en comercios.

Consultas de saldos y movimientos de cuentas.

En cambio, si necesitás una gestión que requiere la intervención presencial de un empleado, como presentar documentación en una sucursal o realizar una consulta por caja, conviene organizarla antes del viernes 4. Los tiempos de acreditación de operaciones sujetas a días hábiles pueden diferir de los de una transferencia inmediata.

El cambio de horario que también alcanza a la Provincia

En numerosos municipios bonaerenses, la temporada estival trae una modificación en los horarios de apertura y cierre de las sucursales. Por eso, quienes deban hacer un trámite el viernes 4 o el miércoles 9 tienen que consultar el horario de la oficina específica a la que se acercarán.

Ver también: Desde el lunes cambia el horario de los bancos en 108 municipios bonaerenses.

Cuándo será el siguiente feriado bancario

El próximo cierre nacional previsto en el calendario del BCRA después del martes 8 será el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Las entidades pueden comunicar disposiciones particulares para otras fechas de fin de año, por lo que no corresponde anticipar horarios especiales para el 24 o el 31 sin un anuncio específico.

Si tenés vencimientos o pagos programados, revisá con anticipación la fecha de débito, el saldo disponible y las condiciones de acreditación de cada operación. La existencia de un feriado bancario no implica que todos los vencimientos se prorroguen automáticamente.