Un preocupante episodio ocurrido durante la tarde del jueves 26 de noviembre en la plaza principal de Brandsen generó inquietud entre los vecinos, luego de que un hombre de aproximadamente 60 años se acercara a un niño de 9 años y mantuviera una conversación que despertó la alarma de su familia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando el pequeño jugaba con una pelota en inmediaciones del buzón destinado al intercambio y donación de libros.

Según publicó el medio local Noticias Brandsen, un hombre que circulaba en una bicicleta roja se acercó al menor y habría intentado captar su atención mediante un ofrecimiento.

“¿Tenés libros para la escuela?, yo tengo muchos libros en mi casa”, le habría expresado el desconocido.

El niño salió corriendo y buscó refugio

La madre del pequeño relató que su hijo reaccionó inmediatamente, manifestándole al hombre que no hablaba con extraños y alejándose rápidamente del lugar.

Asustado por lo sucedido, el niño corrió hasta el comercio de su abuela, ubicado a escasa distancia de la plaza, donde encontró refugio.

De acuerdo con la descripción aportada por la mujer, el hombre tendría aproximadamente 60 años, cabello canoso, vestía una remera roja y se movilizaba en una bicicleta del mismo color.

Radicaron la denuncia y aportaron imágenes

Tras conocerse lo ocurrido, la familia formalizó la denuncia en la comisaría de Brandsen.

Asimismo, comerciantes de las inmediaciones aportaron imágenes que podrían contribuir a esclarecer el episodio e identificar al hombre involucrado.

Por el momento, no trascendieron novedades respecto de su identificación ni se ha establecido cuál era su verdadera intención.

La mamá del pequeño decidió hacer público lo sucedido con el propósito de advertir a otras familias y generar conciencia sobre el cuidado de los niños en los espacios públicos.

“Quiero que esto se sepa porque tenemos que cuidarnos entre todos”, expresó la mujer en diálogo con Noticias Brandsen.

Fuente: Noticias Brandsen.

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