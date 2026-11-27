El creciente malestar de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires volvió a trasladarse a las rutas este viernes 27 de noviembre, con una movilización en el partido de Saladillo, donde representantes gremiales reclamaron mejoras salariales y respuestas del Gobierno bonaerense.

La protesta se desarrolló sobre la Ruta Provincial 51, en inmediaciones de su intersección con la Ruta Nacional 205, y contó con la participación de dirigentes sindicales de diferentes distritos de la región.

La medida fue impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), en el marco de un plan de lucha que viene desarrollándose en distintos puntos del territorio provincial.

Reclaman salarios dignos

Desde la organización gremial advierten que numerosos trabajadores municipales perciben remuneraciones que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Una de las principales preocupaciones está vinculada con las marcadas diferencias salariales que existen entre los municipios bonaerenses, especialmente en las localidades del interior provincial.

Exigen el cumplimiento de una ley provincial

Entre los principales reclamos figura la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, organismo contemplado en la Ley Provincial 14.656, cuya puesta en funcionamiento efectiva continúa siendo una demanda de los sindicatos.

Los representantes gremiales buscan establecer un ámbito de discusión que permita abordar las condiciones laborales y salariales de los empleados comunales.

En medio de las negociaciones salariales de fin de año y la elaboración de los presupuestos municipales para 2027, el conflicto amenaza con extenderse a otros puntos de la provincia de Buenos Aires.