Feriado por la visita del papa: qué días estará león xiv en argentina y dónde habrá actividades masivas

La visita del papa León XIV ya tiene programa oficial y permite entender por qué noviembre puede traer cambios extraordinarios en la actividad de varias ciudades argentinas. Durante cuatro días habrá actos institucionales, misas, encuentros religiosos y concentraciones masivas en distintos puntos del país.

La agenda difundida por el Vaticano también muestra cuáles son las jornadas que podrían requerir feriados, asuetos o días no laborables localizados si el Gobierno decide avanzar con alguna medida especial.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires

León XIV llegará a Aeroparque a las 16:30 procedente de Montevideo. Después realizará una visita al Monumento al General San Martín y será recibido oficialmente en la Casa Rosada.

A las 17:50 mantendrá una reunión con el Presidente de la Nación y más tarde tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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Al tratarse de domingo, el impacto laboral general será menor, aunque el movimiento de seguridad y tránsito comenzará desde ese mismo día.

Lunes 9: Claypole y una misa masiva en Buenos Aires

La primera jornada hábil completa de la visita comenzará a las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown.

A las 11:30, el Papa celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en CABA. Por la tarde habrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa y luego vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

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Ese despliegue entre la Provincia y CABA convierte al lunes 9 en una de las fechas que más puede afectar traslados y servicios en el área metropolitana.

Martes 10: Córdoba y regreso para una vigilia

León XIV partirá temprano hacia Córdoba. La misa está prevista para las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. A las 16:55 iniciará el regreso a Buenos Aires y a las 20:15 participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La combinación de actividades en dos jurisdicciones durante el mismo día es uno de los argumentos que alimentan la discusión sobre medidas especiales de alcance local o regional.

Miércoles 11: la jornada clave en Luján

El último día en Argentina comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Poco después, León XIV viajará hacia Luján para uno de los eventos centrales de toda la gira.

A las 10:00 celebrará la Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Se espera una movilización masiva de fieles provenientes de distintos puntos de la Provincia y del país.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en Ezeiza y el avión papal partirá hacia Lima a las 14:00.

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Dónde habrá mayor concentración de personas

Por el tipo de actividades anunciadas, cuatro puntos aparecen como los principales focos de convocatoria:

Claypole: visita al Cottolengo Don Orione.

visita al Cottolengo Don Orione. Palermo: misa y vigilia en el Monumento de los Españoles.

misa y vigilia en el Monumento de los Españoles. Córdoba: misa en la Escuela de Aviación Militar.

misa en la Escuela de Aviación Militar. Luján: misa frente a la Basílica el miércoles 11.

La misa de Luján es especialmente relevante para la Provincia de Buenos Aires porque concentrará peregrinos y vehículos en una ciudad que ya recibe grandes movilizaciones religiosas cada año.

Por qué esta agenda puede definir dónde habrá asueto o feriado

El Gobierno nacional confirmó que analiza feriados, asuetos o días no laborables y que una de las alternativas es limitar las medidas a los lugares donde se encuentre el Papa.

El cronograma oficial del Vaticano ofrece justamente el mapa que faltaba para tomar esa decisión. Ya se conocen horarios, ciudades y momentos de mayor convocatoria, por lo que ahora la discusión pasa del calendario papal a las medidas laborales y administrativas que podrían acompañarlo.