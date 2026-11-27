Una empleada doméstica contratada en la quinta categoría con retiro por 4 horas semanales percibe un total de $101.694 al sumar el salario mensual y la segunda cuota del aguinaldo.

Este monto surge de aplicar las escalas oficiales difundidas por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y contempla el esquema regular de cuatro semanas de trabajo, al cual deben añadirse los adicionales correspondientes.

Cómo se calcula el sueldo y el aguinaldo por 4 horas semanales

Según establece la Ley 26.844 de Casas Particulares, quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador liquidan sus haberes según el valor horario mínimo de su categoría. Para un esquema de 16 horas mensuales (4 horas por semana), el desglose oficial de diciembre se compone de la siguiente manera:

Valor de referencia por hora (tareas generales con retiro): $4.237,25 (con el aumento de diciembre aplicado) / $4.170,52 (escala vigente desde noviembre).

(con el aumento de diciembre aplicado) / (escala vigente desde noviembre). Salario básico semanal: $16.949 .

. Salario mensual estimado (4 semanas): $67.796 .

. Segunda cuota del aguinaldo (SAC): $33.898 , equivalente al 50% de la mejor remuneración del semestre, que debe abonarse como fecha límite hasta el 18 de diciembre inclusive .

, equivalente al 50% de la mejor remuneración del semestre, que debe abonarse como fecha límite hasta el . Total percibido en diciembre de 2026: $101.694, más adicionales y horas extra si correspondieran.

Aumentos salariales del último trimestre de 2026

De acuerdo con la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el cierre del año incluye incrementos acumulativos y la incorporación total al básico de la suma no remunerativa otorgada en agosto:

Octubre: suba del 1,7% sobre los básicos de septiembre, más la absorción del 50% de la suma no remunerativa ($10.000, $5.750 o $4.000 según la carga horaria).

suba del sobre los básicos de septiembre, más la absorción del 50% de la suma no remunerativa ($10.000, $5.750 o $4.000 según la carga horaria). Noviembre: aumento del 1,6% sobre octubre y la incorporación del 25% restante de la suma no remunerativa ($5.000, $2.875 o $2.000), completando el 100% en el básico.

aumento del sobre octubre y la incorporación del 25% restante de la suma no remunerativa ($5.000, $2.875 o $2.000), completando el 100% en el básico. Diciembre: incremento del 1,6% sobre los valores básicos de noviembre.

Mientras que las trabajadoras mensualizadas cobran en diciembre los haberes devengados en noviembre más el medio aguinaldo calculado sobre el mejor sueldo del semestre, las trabajadoras jornalizadas perciben su pago al finalizar la jornada o semana laboral ya con la escala actualizada de diciembre.

Escala salarial completa por categoría vigente en diciembre

Para las empleadas domésticas registradas, los pisos salariales básicos establecidos por convenio —con retiro y sin retiro— son los siguientes:

Supervisor/a: $4.923,44 por hora / $614.186,76 mensuales (con retiro) y $5.339,08 por hora / $677.369,70 mensuales (sin retiro).

por hora / mensuales (con retiro) y por hora / mensuales (sin retiro). Personal para tareas específicas: $4.695,59 por hora / $574.828,75 mensuales (con retiro) y $5.093,82 por hora / $633.158,89 mensuales (sin retiro).

por hora / mensuales (con retiro) y por hora / mensuales (sin retiro). Caseros: $4.447,11 por hora / $562.284,09 mensuales (siempre sin retiro).

por hora / mensuales (siempre sin retiro). Asistencia y cuidado de personas: $4.447,11 por hora / $562.284,09 mensuales (con retiro) y $4.918,66 por hora / $619.810,80 mensuales (sin retiro).

por hora / mensuales (con retiro) y por hora / mensuales (sin retiro). Personal para tareas generales: $4.170,52 por hora / $511.639,37 mensuales (con retiro) y $4.447,11 por hora / $562.284,09 mensuales (sin retiro).

Adicionales obligatorios por antigüedad, zona y horas extra

Sobre los valores básicos detallados en la grilla oficial, los empleadores deben sumar los suplementos previstos por ley según las condiciones de cada relación laboral: