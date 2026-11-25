El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la implementación del horario bancario de verano, que comenzará a regir el próximo lunes 30 de noviembre de 2026 en 108 de los 135 municipios bonaerenses y se extenderá hasta el martes 23 de marzo de 2027 inclusive.

La medida fue establecida mediante el Decreto 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y responde a una solicitud presentada por la Asociación Bancaria ante la proximidad de la temporada estival.

De esta manera, las entidades bancarias comprendidas en la disposición adelantarán dos horas la apertura y el cierre de sus sucursales, modificando el esquema habitual de atención presencial.

¿Cuál será el nuevo horario de los bancos?

A partir del próximo lunes, las entidades bancarias públicas y privadas de los distritos alcanzados atenderán de acuerdo con el siguiente esquema:

Horario de atención al público: de 8:00 a 13:00 horas.

Jornada laboral del personal bancario: de 7:45 a 15:15 horas.

Vigencia: desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

La iniciativa tiene como finalidad evitar que los clientes y trabajadores queden expuestos a las elevadas temperaturas que suelen registrarse durante el verano, especialmente en las horas del mediodía.

En aquellos municipios que no estén comprendidos en la normativa continuará vigente el horario habitual de 10:00 a 15:00 horas.

Los 108 municipios bonaerenses que modificarán el horario bancario

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz y Florentino Ameghino.

General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte y Monte Hermoso.

Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.

La Provincia podrá incorporar otros municipios

La normativa, firmada por el gobernador Axel Kicillof y refrendada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, contempla la posibilidad de incorporar nuevos distritos o modificar la nómina de municipios alcanzados durante la temporada.

Ante este cambio, se recomienda a los usuarios reorganizar sus trámites presenciales y recordar que, desde el próximo lunes, las sucursales bancarias de los municipios mencionados cerrarán sus puertas a las 13 horas.

Los servicios digitales, las aplicaciones bancarias y los cajeros automáticos continuarán funcionando independientemente del nuevo horario de atención presencial.