El último fin de semana de noviembre no tendrá las mismas condiciones meteorológicas en toda la provincia de Buenos Aires. Si bien el calor será protagonista en buena parte del territorio, las previsiones para el sur bonaerense muestran un escenario diferente al de las localidades del norte.

La combinación de temperaturas elevadas y el desarrollo de un sistema de baja presión sobre el norte patagónico podría favorecer la aparición de tormentas en algunos sectores de la región pampeana. El cambio merece especial atención de quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre durante el sábado y el domingo.

Los pronósticos difundidos este viernes 27 de noviembre permiten identificar las zonas donde conviene seguir de cerca la evolución del tiempo, especialmente durante la segunda mitad de cada jornada.

En qué zonas de la Provincia podrían volver las tormentas

La meteoróloga Marina Fernández, de Meteored, anticipó que durante la tarde y la noche del sábado 28 aumentaría la inestabilidad en el sudoeste bonaerense. Allí podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes, en contraste con el tiempo más estable esperado en el norte provincial.

Para el domingo 29, el pronóstico mantiene el riesgo de precipitaciones en el extremo sur de Buenos Aires, el noreste de Río Negro y sectores de La Pampa. No significa que vaya a llover durante todo el fin de semana ni que el fenómeno alcance de manera uniforme a todos los municipios.

En paralelo, Prensa Libre Online informó este viernes, a partir de un aviso del Servicio Meteorológico Nacional, sobre tormentas de variada intensidad en sectores bonaerenses y pampeanos entre la noche del domingo y la mañana del lunes. El detalle territorial y el nivel vigente deben consultarse en el Sistema de Alerta Temprana del SMN, ya que pueden cambiar con cada actualización.

Qué se espera en Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata publicó sus previsiones para varias ciudades bonaerenses. El panorama muestra diferencias que conviene tener en cuenta antes de organizar una salida.

Ciudad Sábado 28 Domingo 29 Bahía Blanca 10 a 40% de probabilidad de tormentas por la tarde y noche 10 a 40% de probabilidad de tormentas por la tarde y noche Tandil 10 a 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la tarde Baja probabilidad de lluvias aisladas por la tarde Mar del Plata Baja probabilidad de tormentas aisladas por la tarde Baja probabilidad de tormentas aisladas por la tarde

Los datos corresponden al pronóstico regional de la UNLP disponible al cierre de esta nota. La previsión para Mar del Plata fue emitida el jueves 26 y las de Tandil y Bahía Blanca, el viernes 27. Una probabilidad de lluvia no equivale a una alerta por tormentas severas.

Por qué puede haber tormentas en medio del calor

El desarrollo de bajas presiones en el norte de la Patagonia favorece la convergencia del viento y el ascenso del aire. Cuando también existen humedad e inestabilidad suficientes, pueden formarse nubes de gran desarrollo vertical.

Este tipo de situación puede dar lugar a fenómenos muy localizados. Mientras una ciudad conserva el cielo soleado, otra relativamente cercana puede registrar chaparrones, actividad eléctrica o ráfagas. Por eso, las máximas elevadas previstas para la Provincia no descartan episodios de mal tiempo.

Qué tener en cuenta si vas a viajar por las rutas bonaerenses

Si tenés previsto circular durante el fin de semana, consultá el pronóstico de tu destino y de las localidades intermedias, no solamente el de la ciudad desde donde salís. Si hay una tormenta fuerte, conviene aplazar el viaje hasta que mejoren las condiciones.

Ante actividad eléctrica, buscá refugio en una construcción cerrada o un vehículo con techo rígido. Evitá permanecer debajo de árboles, cerca de postes o en espacios abiertos. Si llueve intensamente, reducí la velocidad, aumentá la distancia de seguimiento y no atravieses calles o caminos inundados.

El sábado y el domingo también tendrán condiciones muy calurosas en numerosos distritos, como anticipó el pronóstico general para el fin de semana. La recomendación es revisar nuevamente las previsiones antes de salir, especialmente hacia la tarde y la noche.