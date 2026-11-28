Después del último fin de semana de noviembre, los argentinos ya comienzan a mirar el calendario de diciembre, que traerá una nueva oportunidad para descansar, viajar o realizar una escapada antes de las fiestas de fin de año.

El próximo fin de semana extralargo será del sábado 5 al martes 8 de diciembre de 2026, aunque no todos los trabajadores podrán disfrutar de las cuatro jornadas consecutivas.

¿Por qué habrá un fin de semana de cuatro días?

El calendario nacional contempla dos fechas especiales:

Sábado 5 de diciembre: descanso habitual para quienes no trabajan los sábados.

descanso habitual para quienes no trabajan los sábados. Domingo 6 de diciembre: descanso dominical.

descanso dominical. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La combinación permitirá que numerosos argentinos disfruten de cuatro días consecutivos de descanso.

¿Todos tendrán libre el lunes 7?

Este es uno de los puntos más importantes. El lunes 7 de diciembre será día no laborable, pero no feriado nacional.

En el sector privado, el otorgamiento del descanso dependerá del empleador, de acuerdo con la legislación vigente. En cambio, el martes 8 será feriado nacional y se aplicarán las disposiciones laborales correspondientes.

Por lo tanto, quienes deban trabajar el lunes tendrán un descanso más corto, mientras que aquellos que tengan libre podrán aprovechar las cuatro jornadas.

Una oportunidad para el turismo bonaerense

El fin de semana extralargo llegará en un momento especial para la provincia de Buenos Aires, cuando numerosos destinos turísticos comienzan a prepararse para la temporada de verano.

La Costa Atlántica, los pueblos turísticos y las localidades del interior bonaerense aparecen como alternativas para quienes buscan descansar sin esperar a las vacaciones de enero.

También será una oportunidad para disfrutar de reuniones familiares, actividades al aire libre y los preparativos navideños.

Un martes especial para las familias

El martes 8 de diciembre tiene, además, un significado muy particular en los hogares argentinos.

Es la fecha tradicional para armar el arbolito de Navidad, colocar las luces y comenzar con las decoraciones que acompañarán las celebraciones de fin de año.

De esta manera, el próximo fin de semana extralargo no solamente ofrecerá una oportunidad de descanso, sino que también marcará el comienzo de una de las épocas más esperadas del año.