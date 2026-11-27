Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia hacia Mar del Plata y Junín para viajar durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril de 2027.

Este año, además de evitar las filas presenciales en las estaciones, la compra por internet incorpora la posibilidad de financiar los boletos en 3 y 6 cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago.

Cuánto cuestan los pasajes de tren a Mar del Plata

Los valores vigentes por tramo entre Plaza Constitución y Mar del Plata mantienen una marcada diferencia económica respecto del transporte automotor de larga distancia:

Primera clase: $40.500 por tramo.

por tramo. Pullman: $48.600 por tramo.

A modo de comparación, los pasajes en micro para enero parten desde aproximadamente $67.000 en la mayoría de las plataformas online (con ofertas puntuales desde $50.000 en baja demanda) y llegan hasta los $88.000 en servicios ejecutivos coche cama.

Horarios de salida desde Constitución a Mar del Plata

Entre el 14 de diciembre de 2026 y el 4 de abril de 2027, el ramal contará con tres frecuencias diarias por sentido, además de un servicio especial de refuerzo para los fines de semana:

De lunes a viernes: salidas a las 6:07 (con parada en todas las estaciones intermedias), y a las 11:21 y 17:11 (con paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal).

salidas a las (con parada en todas las estaciones intermedias), y a las (con paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal). Sábados: partidas a las 6:10 (todas las estaciones), y a las 11:29 y 17:09 (seis paradas intermedias).

partidas a las (todas las estaciones), y a las (seis paradas intermedias). Domingos y feriados: salidas a las 6:12 (todas las estaciones), y a las 11:41 y 16:23 (seis paradas intermedias).

salidas a las (todas las estaciones), y a las (seis paradas intermedias). Refuerzo de fin de semana: sale desde Constitución todos los viernes a las 14:23.

Horarios de regreso desde Mar del Plata

Para emprender la vuelta hacia la Ciudad de Buenos Aires, los cronogramas confirmados según el día de la semana quedan organizados de la siguiente manera:

De lunes a viernes: a la 1:09 (seis paradas), 13:06 (todas las estaciones) y 16:10 (seis paradas).

a la (seis paradas), (todas las estaciones) y (seis paradas). Sábados: a la 1:16 (seis paradas), 13:10 (todas las estaciones) y 16:13 (seis paradas).

a la (seis paradas), (todas las estaciones) y (seis paradas). Domingos y feriados: a la 1:11 (seis paradas), 13:19 (todas las estaciones) y 15:15 (seis paradas).

a la (seis paradas), (todas las estaciones) y (seis paradas). Refuerzo de fin de semana: parte desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Cómo comprar los boletos y acceder a las cuotas sin interés

Los pasajes se pueden adquirir de forma online a través de la web oficial de Trenes Argentinos o de manera presencial en las boleterías habilitadas de Constitución, Retiro y Once.

Quienes compren por internet pueden pagar mediante Mercado Pago en 3 cuotas sin interés (en compras de entre $60.000 y $120.000) o en 6 cuotas sin interés (en operaciones superiores a $120.000), mientras que en ventanilla el abono es únicamente en efectivo o en un solo pago.