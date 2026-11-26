El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves 26 de noviembre una serie de modificaciones en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir profesionales, que tendrán un impacto directo en los transportistas de cargas y en los conductores de ambulancias, autobombas y otros vehículos destinados a la atención de emergencias.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 2309/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, que aprueba una modificación del convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los cambios buscan adecuar los procedimientos administrativos a las necesidades de quienes desarrollan sus actividades laborales dentro del territorio bonaerense, contemplando también las particularidades de los servicios de emergencia.

Qué cambia para los conductores de camiones

Una de las principales novedades es la incorporación de la categoría C2 al régimen de licencias profesionales de alcance exclusivamente provincial.

Esta categoría comprende a los conductores de camiones sin acoplado, semirremolque ni articulación, cuyo peso supera los 12.000 kilos y no excede los 24.000 kilos.

De esta manera, aquellos transportistas que desarrollen su actividad únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires podrán tramitar su licencia conforme a la normativa bonaerense, sin necesidad de afrontar los requisitos y costos adicionales correspondientes a una habilitación interjurisdiccional.

Estas licencias tendrán una indicación específica que limitará su validez al territorio provincial. Infocielo

Cambios para ambulancias y Bomberos Voluntarios

Otra de las modificaciones más relevantes está vinculada con la categoría D4, correspondiente a los vehículos afectados a servicios de urgencia y emergencia.

La nueva normativa permitirá que la Provincia otorgue estas licencias con validez interjurisdiccional, aplicando los requisitos contemplados en la legislación bonaerense.

La disposición alcanza, entre otros, a los conductores de:

Ambulancias.

Autobombas de los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Vehículos de rescate.

Unidades destinadas a la atención de emergencias.

El objetivo es facilitar la tramitación de las habilitaciones profesionales y permitir que estos conductores puedan desplazarse fuera de los límites provinciales cuando las circunstancias del servicio así lo requieran.

Cuáles son las licencias de alcance provincial

Con la modificación oficializada este jueves, las categorías profesionales que podrán emitirse con validez exclusivamente dentro del territorio bonaerense serán C1, C2, D1, D2, D3 y E2.

En tanto, quienes realicen servicios de transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias deberán contar con la habilitación interjurisdiccional correspondiente.

El nuevo decreto mantiene vigentes las restantes condiciones del acuerdo previamente celebrado entre Nación y Provincia