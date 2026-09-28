La provincia de buenos aires tendrá dos feriados en noviembre por la visita del papa león xiv

El Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados que regirá durante la esperada visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y confirmó que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires tendrán dos jornadas feriadas vinculadas con la presencia del Sumo Pontífice.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. El primero de los feriados será el lunes 9 de noviembre y tendrá alcance nacional, por lo que regirá en todo el territorio argentino.

En tanto, para los bonaerenses habrá una segunda fecha: el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires, jornada en la que León XIV desarrollará una de las actividades centrales de su visita: una multitudinaria celebración religiosa en Luján.

De esta manera, el calendario tendrá una particularidad para quienes viven y trabajan en territorio bonaerense: el lunes 9 será feriado, el martes 10 será una jornada hábil normal y el miércoles 11 volverá a ser feriado.

El esquema será diferente en otras jurisdicciones. El martes 10 de noviembre fue establecido como feriado exclusivamente para Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en la Provincia de Buenos Aires ese día habrá actividad habitual.

Según establece el decreto, la decisión responde a la necesidad de implementar importantes dispositivos de seguridad, logística, emergencias y ordenamiento de la circulación, teniendo en cuenta la enorme cantidad de fieles y visitantes que se espera movilizar durante la presencia del Pontífice.

La jornada del miércoles 11 tendrá especial importancia para la Provincia, ya que León XIV tiene previsto encabezar a las 10:00 horas una Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. Posteriormente se realizará la ceremonia de despedida antes de su partida hacia Perú.

La visita del Papa fue declarada además de interés nacional, mientras que se creó una unidad especial en el ámbito de la Jefatura de Gabinete destinada a coordinar todos los aspectos organizativos.

Así, noviembre sumará dos fechas especiales para los bonaerenses: lunes 9 y miércoles 11, en el marco de una visita que promete generar una movilización multitudinaria y que tendrá a Luján y a la Provincia de Buenos Aires como protagonistas de una de sus jornadas más importantes.