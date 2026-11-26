La provincia de Buenos Aires transitará este jueves 26 de noviembre de 2026 con condiciones meteorológicas mayormente favorables, predominio del buen tiempo y temperaturas agradables. Sin embargo, hacia el fin de semana se anticipa un marcado ascenso térmico, con registros propios del verano.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas podrían alcanzar los 37 grados en algunos sectores del territorio bonaerense, aunque también se prevé la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

Cómo estará el tiempo este jueves

La jornada comenzó con un ambiente fresco, especialmente en las regiones del sur y sudeste bonaerense, donde incluso se pronosticaron posibles heladas aisladas.

Con el correr de las horas, el sol favorecerá una recuperación de las temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 22 y los 32 grados, dependiendo de la región.

Predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con escasa nubosidad y vientos principalmente del sector norte y noreste.

El calor se intensificará desde el viernes

Para el viernes 27 de noviembre se espera un importante incremento de las temperaturas, con máximas de entre 30 y 37 grados en distintos puntos de la Provincia.

Si bien prevalecerán las buenas condiciones, hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse algunos chaparrones y tormentas aisladas, principalmente en sectores del sur y oeste bonaerense.

Un fin de semana con temperaturas de verano

El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre estarán caracterizados por el calor, con temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados en buena parte del territorio provincial.

Se anticipan jornadas con importantes períodos de sol, aunque durante las últimas horas del día podrían registrarse tormentas aisladas, particularmente en el sudoeste bonaerense.

¿Cómo comenzará diciembre?

El lunes 30, último día de noviembre, continuaría el ambiente caluroso, aunque podría incrementarse la inestabilidad meteorológica en algunos sectores de la Provincia.

De esta manera, noviembre se despedirá con temperaturas propias del verano, a pocas semanas del inicio oficial de la estación más calurosa del año.

Ante las elevadas marcas térmicas previstas, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.