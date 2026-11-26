Un trágico accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves 26 de noviembre en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 287, en inmediaciones de Cacharí, partido de Azul, donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas.

Por circunstancias que aún se desconocen, dos automóviles Volkswagen Suran impactaron frontalmente, con consecuencias fatales para uno de sus ocupantes.

Tras conocerse lo sucedido, se desplegó un operativo de emergencia que contó con la participación de efectivos policiales, personal sanitario y equipos de rescate.

Como consecuencia de la colisión, una persona falleció, mientras que otras dos fueron asistidas y trasladadas para recibir atención médica.

Restablecieron la circulación vehicular

Durante el desarrollo del operativo de asistencia y las correspondientes pericias, la circulación vehicular se vio afectada en ese sector de la carretera nacional.

Una vez concluidas las tareas, el tránsito fue nuevamente habilitado.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni la gravedad de las lesiones sufridas por quienes sobrevivieron al impacto.

Las circunstancias que desencadenaron el fatal accidente son materia de investigación.

Foto Noticias Las Flores