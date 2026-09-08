Alerta educativa: las pruebas pisa confirmaron un retroceso y revelaron la realidad de los alumnos bonaerenses

Si te preguntás cómo impactaron los últimos años en el aprendizaje de los chicos, los datos oficiales reflejan un retroceso alarmante a nivel nacional.

Los resultados de las evaluaciones PISA mostraron caídas en Matemática, Lectura y Ciencias, ubicando a la gran mayoría de los alumnos por debajo de los niveles básicos.

La caída nacional en las pruebas PISA y las áreas más críticas

A nivel país, los estudiantes de 15 años promediaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con números que marcaron un claro deterioro.

El dato más crítico se detectó en Matemática, donde el 76% de los alumnos no alcanzó el nivel mínimo, mientras que en Lengua el 59% quedó por debajo de los estándares esperados.

La situación de la provincia de Buenos Aires en el mapa federal

Al analizar los datos del Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria, la provincia de Buenos Aires logró ubicarse por encima de la media nacional.

En el territorio bonaerense, el 55% de los estudiantes de sexto grado alcanza un desempeño satisfactorio o avanzado simultáneamente en Lengua y Matemática, posicionándose como la tercera jurisdicción con mejor registro del país.

Las asimetrías provinciales y el podio de los aprendizajes

El informe expone profundas brechas de conocimiento según el territorio donde estudian los niños:

Mejores registros: Encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (73%), seguida por Córdoba (62%) y la provincia de Buenos Aires (55%).

Encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (73%), seguida por Córdoba (62%) y la provincia de Buenos Aires (55%). Cerca del promedio nacional (54%): Se posicionan provincias como Chubut, Mendoza, La Pampa, Tierra del Fuego, San Luis, Entre Ríos y Formosa, todas con un 53% o 54%.

Se posicionan provincias como Chubut, Mendoza, La Pampa, Tierra del Fuego, San Luis, Entre Ríos y Formosa, todas con un 53% o 54%. Valores más bajos: Los indicadores más complejos se concentran en el norte, con Chaco (36%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (43%).

El principal obstáculo en las aulas bonaerenses y nacionales

Tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las jurisdicciones, el mayor escollo pedagógico se focaliza en Matemática.

La resolución de problemas numéricos y el razonamiento lógico se consolidaron como el gran desafío pendiente del sistema educativo para los próximos años.