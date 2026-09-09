Un poco de primavera y otra vez invierno: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires transitará durante los próximos días un verdadero “sube y baja” de temperaturas, con tardes agradables en el tramo central de la semana y un marcado cambio de condiciones hacia el fin de semana, cuando el frío volverá a sentirse con fuerza en buena parte del territorio bonaerense.

Este miércoles 9 de septiembre comenzó con bajas temperaturas en numerosas localidades del interior provincial, aunque con el correr de las horas el ambiente se tornará más templado y las máximas se ubicarán en general cerca de los 18 a 21 grados, dependiendo de cada región.

El panorama continuará siendo favorable durante el jueves, que se perfila como una de las jornadas más agradables de la semana, con presencia de sol, escasas probabilidades de precipitaciones y temperaturas que nuevamente podrán superar los 20 grados en distintos puntos de la Provincia.

Sin embargo, esta estabilidad tendrá corta duración.

A partir del viernes comenzará a aumentar la nubosidad y se iniciará un nuevo cambio de circulación que dará paso a aire considerablemente más frío.

El descenso térmico se hará mucho más evidente durante el sábado 12, jornada para la cual los pronósticos anticipan un escenario prácticamente invernal, con lluvias y lloviznas en algunos sectores, viento y temperaturas máximas que podrían quedar muy por debajo de los registros de los días anteriores.

El cambio estará asociado al ingreso de aire frío y a condiciones de sudestada que afectarán especialmente al este bonaerense.

En localidades de la región de la Autovía 2, por ejemplo, las temperaturas podrían caer hasta valores cercanos a los 0 grados durante las horas más frías del fin de semana, mientras que las máximas del sábado podrían quedar alrededor de los 10 grados.

El domingo continuará frío, principalmente durante la madrugada y la mañana, aunque posteriormente comenzaría una recuperación lenta de las temperaturas que se extendería hacia el comienzo de la próxima semana.

De esta manera, septiembre seguirá mostrando fuertes contrastes térmicos en la provincia de Buenos Aires: después de varias tardes que permitirán disfrutar de temperaturas cercanas o superiores a los 20 grados, el fin de semana obligará nuevamente a sacar los abrigos, demostrando que, aunque la primavera meteorológica ya comenzó, el invierno todavía tiene algo para decir.