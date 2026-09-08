Visita del papa: crearon un comando federal especial para luján y claypole

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumó este martes una decisión operativa de gran importancia. El Ministerio de Seguridad Nacional creó formalmente un comando unificado para coordinar el despliegue en Luján y Claypole.

La resolución permite dimensionar la escala que se espera para las actividades del pontífice, especialmente en torno a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se prevé una convocatoria masiva.

INFOZONA viene siguiendo el itinerario previsto para la visita del papa León XIV.

Qué es el nuevo comando federal

La Resolución 899/2026 creó el Comando Unificado Federal Buenos Aires – Luján y Claypole, destinado específicamente a las actividades correspondientes al viaje apostólico.

Su función será planificar, coordinar y ejecutar operaciones conjuntas entre las distintas fuerzas y organismos involucrados.

La visita del Papa movilizará un dispositivo especial de seguridad en Luján y Claypole.

Qué fuerzas participarán

La estructura contempla la intervención y coordinación de organismos nacionales y fuerzas federales.

Policía Federal Argentina.

Gendarmería Nacional.

Prefectura Naval Argentina.

Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Áreas de seguridad e inteligencia criminal.

También deberá existir articulación con las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y los municipios involucrados.

Qué deberá proteger el operativo

El comando tendrá entre sus funciones preservar el orden, proteger las delegaciones, controlar corredores estratégicos, anticipar posibles delitos federales y organizar el movimiento de grandes concentraciones de personas.

La protección inmediata del pontífice mantiene las competencias específicas correspondientes al Vaticano y su dispositivo propio.

Luján será uno de los puntos centrales

La Basílica de Nuestra Señora de Luján aparece como uno de los lugares de mayor convocatoria del viaje.

La Provincia ya viene trabajando en un megaoperativo para recibir al Papa y a los miles de visitantes.

La planificación incluye seguridad, tránsito, salud, emergencias y circulación en las rutas y accesos de la región.

Qué establece la resolución publicada hoy

La creación del comando quedó formalizada este martes mediante la Resolución 899/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Con esta decisión, los preparativos ingresan en una nueva etapa: ya no se trata solamente de planificar la recepción religiosa, sino de coordinar formalmente un operativo federal para dos puntos sensibles de la visita.