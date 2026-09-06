21 de septiembre 2026: ¿es feriado y quiénes no tienen clases en provincia?

El 21 de septiembre de 2026 cae lunes y coincide, como todos los años, con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. La ubicación de la fecha en el calendario vuelve a generar una pregunta que se repite entre familias y trabajadores: ¿es feriado y hay clases?

La respuesta no es igual para todos. El 21 de septiembre no integra el calendario de feriados nacionales, por lo que bancos, comercios, oficinas y la actividad privada funcionan normalmente.

En el sistema educativo bonaerense, en cambio, existe un asueto que alcanza a determinados niveles y modalidades.

¿El 21 de septiembre es feriado nacional?

No. El Día del Estudiante no es un feriado nacional ni un día no laborable general. Por eso no corresponde pago doble por trabajar y tampoco existe un fin de semana largo para todos los trabajadores.

El descanso está vinculado específicamente con el calendario educativo y no con la legislación nacional de feriados.

Quiénes no tienen clases el 21 de septiembre en Provincia

En la Provincia de Buenos Aires habrá asueto para estudiantes del nivel secundario, incluyendo establecimientos técnicos y modalidades alcanzadas por el calendario escolar correspondiente.

En cambio, Inicial y Primaria mantienen actividad. En esos niveles pueden realizarse propuestas recreativas vinculadas con la fecha, pero no existe una suspensión general de clases por el Día del Estudiante.

Nivel Lunes 21 de septiembre Inicial Hay clases Primaria Hay clases Secundaria Asueto Universidades Depende de cada institución Comercios y bancos Actividad normal

La referencia para las escuelas bonaerenses es el Calendario Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación.

Qué pasa con las universidades

Las universidades tienen autonomía para establecer su calendario académico. Muchas instituciones suelen adherir a las actividades del Día del Estudiante, pero no corresponde asumir automáticamente que todas suspenden clases.

Lo recomendable es consultar la comunicación de cada facultad o universidad, especialmente si existen parciales, mesas de examen o actividades especiales previstas para ese lunes.

Por qué se celebra el Día del Estudiante

La fecha está relacionada con Domingo Faustino Sarmiento. Sus restos llegaron a Buenos Aires el 21 de septiembre de 1888, diez días después de su fallecimiento en Paraguay.

Con el tiempo, la jornada quedó asociada al reconocimiento de los estudiantes y terminó coincidiendo con una de las celebraciones juveniles más extendidas del país: el comienzo de la primavera.

También podés conocer el origen del Día del Estudiante en Argentina.

Antes habrá otro asueto escolar en septiembre

El calendario educativo tiene otra fecha importante antes del 21: el viernes 11 se celebra el Día del Maestro. En Provincia de Buenos Aires, esa jornada tiene un alcance distinto al Día del Estudiante.

Podés consultar qué pasa con las clases el 11 de septiembre por el Día del Maestro.

En síntesis: el lunes 21 de septiembre no será feriado nacional. En Provincia, el dato clave es que el asueto educativo se concentra principalmente en el nivel secundario, mientras que Inicial y Primaria mantienen clases.