Feriado del lunes 12 de octubre: qué pasa con los bancos, las transferencias y los pagos

El lunes 12 de octubre de 2026 es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y los bancos no tendrán su atención presencial habitual en las sucursales del país. La medida también alcanza a la Provincia de Buenos Aires, pero no significa que dejen de funcionar las transferencias, las tarjetas ni los cajeros automáticos.

Para quienes necesitan cobrar, pagar servicios, retirar efectivo o resolver un trámite al comienzo de la semana, hay una diferencia importante entre las operaciones que pueden gestionarse digitalmente y aquellas que requieren procesamiento bancario o presencia en una sucursal.

Ver también: cómo se organiza el calendario de pagos de ANSES durante octubre.

Por qué los bancos estarán cerrados el lunes 12 de octubre

El calendario oficial de feriados bancarios del Banco Central incluye expresamente al lunes 12 de octubre de 2026. Por ese motivo, las entidades financieras no realizarán atención al público en sus sucursales durante esa jornada.

El esquema ordinario de atención presencial se retomará el martes 13 de octubre, sujeto a las particularidades operativas de cada entidad y localidad. La falta de atención en ventanilla no impide usar los servicios de autoservicio, como homebanking, aplicaciones o redes de cajeros, aunque pueden existir demoras o limitaciones técnicas puntuales.

Qué operaciones bancarias sí podés realizar durante el feriado

Según la guía difundida por el BCRA, durante los feriados bancarios siguen disponibles varias herramientas de uso cotidiano:

Transferencias: pueden enviarse y recibirse mediante aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas, conforme a las reglas de las transferencias inmediatas y la disponibilidad de los sistemas.

pueden enviarse y recibirse mediante aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas, conforme a las reglas de las transferencias inmediatas y la disponibilidad de los sistemas. Cajeros automáticos: permiten retirar dinero y, según el equipo y la red, realizar consultas, transferencias y pagos.

permiten retirar dinero y, según el equipo y la red, realizar consultas, transferencias y pagos. Tarjetas de débito y crédito: se pueden utilizar en comercios, sujetas a los límites y autorización de cada operación.

se pueden utilizar en comercios, sujetas a los límites y autorización de cada operación. Billeteras digitales: mantienen funciones como pagos en comercios, servicios y transferencias.

mantienen funciones como pagos en comercios, servicios y transferencias. Homebanking: se pueden revisar saldos, movimientos y vencimientos, además de cursar operaciones habilitadas.

La disponibilidad de estas herramientas no debe confundirse con la atención humana de una sucursal. Si necesitás retirar mucho efectivo, conviene revisar tus límites diarios y la red de cajeros de la entidad para no depender de una sola terminal.

Composición editorial digital.

Qué trámites quedan para el martes 13 y cuáles pueden demorar

Las gestiones que requieren una caja atendida por personal bancario, la firma de documentación presencial o la intervención de un ejecutivo no se realizan con normalidad durante el feriado. Algo similar sucede con algunas operaciones que dependen de los ciclos de compensación y liquidación interbancaria, cuyo procesamiento puede pasar al siguiente día hábil.

En cambio, una transferencia inmediata entre cuentas habilitadas no debe tratarse automáticamente como una operación diferida. Su disponibilidad es distinta de la compensación de cheques u otras órdenes tradicionales. Para pagos importantes o urgentes, es aconsejable verificar la acreditación efectiva en el destinatario y conservar el comprobante.

Qué pasa con los vencimientos de boletas y servicios

Muchos pagos de servicios y obligaciones que vencen durante un feriado pueden tener tratamientos específicos según su normativa y el convenio de recaudación. Sin embargo, no todas las obligaciones fiscales o comerciales admiten automáticamente una prórroga hasta el día hábil siguiente.

Antes de dejar un pago para el martes, verificá la fecha que figura en la boleta y la normativa correspondiente. Si el sistema permite cancelar durante el lunes, revisá que el código esté vigente y que el pago quede registrado. Esta recomendación es particularmente importante para impuestos, cuotas y vencimientos con recargos.

Ver también: la fecha del próximo vencimiento del Inmobiliario en la Provincia.

El feriado cambia también el calendario de ANSES

El impacto del lunes 12 no se limita a los bancos. La ANSES retomará el martes 13 el cronograma correspondiente a jubilaciones y pensiones del primer intervalo, AUH y Pensiones No Contributivas. La fecha concreta depende del DNI y del beneficio de cada persona.

Si tu haber fue acreditado antes del feriado, normalmente podés utilizar los fondos con tarjeta o retirarlos en cajero, aun cuando no exista atención presencial. Para evitar confusiones, consultá movimientos en tu cuenta y no tomes como prueba un calendario general si la operación todavía no se refleja en el saldo.

Cómo evitar problemas al operar desde el celular

El feriado suele aumentar las consultas por supuestas acreditaciones demoradas o errores en transferencias. Frente a un inconveniente, no compartas contraseñas, token ni códigos enviados por mensaje. Los bancos no deberían pedirte esos datos por una llamada o un mensaje inesperado para solucionar un pago.

Si una transferencia queda pendiente, registrá el comprobante y revisá el estado desde la aplicación oficial. El martes 13 volverá a estar disponible el canal presencial para los trámites que necesitan ser resueltos en una sucursal.