Arba inmobiliario en octubre 2026: cuándo vence la cuota 5 y cómo pagarla

El ARBA Inmobiliario de octubre 2026 ya tiene una fecha clave en el calendario: la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado vence el martes 13 de octubre. Será el último vencimiento del año para esa categoría.

La fecha no alcanza a todas las variantes del impuesto por igual. Los inmuebles baldíos, rurales y el Inmobiliario Complementario tienen cronogramas diferentes, por lo que conviene identificar primero qué tipo de partida se está pagando.

Cuándo vence el Inmobiliario ARBA en octubre de 2026

El calendario oficial de ARBA fija para el 13 de octubre de 2026 el vencimiento de la cuota 5 del Inmobiliario Urbano Edificado.

Impuesto Próximo vencimiento Inmobiliario Urbano Edificado – cuota 5 13 de octubre de 2026 Inmobiliario Rural – cuota 4 5 de noviembre de 2026 Inmobiliario Complementario – cuota 4 5 de noviembre de 2026

El calendario completo puede consultarse en la sección oficial de vencimientos 2026 de ARBA.

Ver también: Calendario completo del Impuesto Inmobiliario 2026 y cómo pagar online

Quiénes pueden pagar 10% menos

Para el ejercicio 2026, ARBA mantiene una bonificación del 10% por pago en cuota para quienes cumplen las condiciones de buen cumplimiento.

El organismo establece que la cuota debe cancelarse hasta la fecha de vencimiento o antes y que deben estar pagadas las cuotas anteriores. Además, para conservar el beneficio no deben existir deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre la partida.

El descuento se aplica con cualquier medio de pago habilitado. La bonificación por cuotas no se acumula con el beneficio del pago anual, que se ofreció al comienzo del ejercicio.

Cómo pagar la cuota 5 del Inmobiliario

El pago puede resolverse por Internet sin concurrir a una oficina. Entre las opciones informadas por ARBA se encuentran:

pago desde la web oficial con tarjeta de crédito ;

; generación de código de pago electrónico para cajeros o home banking;

para cajeros o home banking; pago con Cuenta DNI mediante el QR correspondiente;

mediante el QR correspondiente; débito automático en cuenta o tarjeta, cuando esté adherido;

en cuenta o tarjeta, cuando esté adherido; pago presencial en entidades y bocas habilitadas, previa descarga de la boleta.

Para gestionar la obligación puede ingresarse en ARBA y seleccionar la opción para pagar impuestos, identificando la partida inmobiliaria.

Qué pasa si hay cuotas anteriores impagas

Una deuda previa puede impedir que se aplique la bonificación por buen cumplimiento. Por eso, si la partida registra obligaciones vencidas, conviene revisar la situación antes del 13 de octubre.

ARBA mantiene planes de pago para distintas clases de deuda. Regularizar la situación también permite evitar que sigan acumulándose intereses.

Ver también: Planes de pago ARBA 2026 para deudas del Impuesto Inmobiliario

¿También vence la patente en octubre?

Sí, pero en otra fecha. El Impuesto Automotor tiene su propio cronograma y la cuota 8 vence el viernes 9 de octubre, cuatro días antes del Inmobiliario Urbano Edificado.

Quienes tengan ambos impuestos a su nombre deberán, por lo tanto, prestar atención a dos fechas distintas durante el mes.

Ver también: Patente ARBA octubre 2026: cuándo vence la cuota 8 y quiénes tienen descuento

¿La cuota 5 alcanza a terrenos baldíos?

No. El vencimiento del 13 de octubre corresponde específicamente al Inmobiliario Urbano Edificado. La planta urbana baldía no tiene una quinta cuota en octubre dentro del calendario 2026.

Por eso, antes de pagar conviene identificar correctamente la clase de inmueble que figura en la partida. Los propietarios de inmuebles rurales y quienes tributan el Inmobiliario Complementario tendrán su siguiente vencimiento el 5 de noviembre.

Por qué conviene revisar la boleta antes del vencimiento

No hace falta esperar al 13 de octubre para consultar el importe. Revisar la partida con anticipación permite detectar una cuota previa sin imputar, comprobar si aparece la bonificación y elegir el medio de pago más conveniente.

ARBA confirma que durante 2026 el beneficio por pago en término es del 10% para quienes cumplen los requisitos. Las condiciones actualizadas pueden consultarse en la sección oficial de bonificaciones.