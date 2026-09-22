Anses octubre 2026: ya están las fechas de cobro y el feriado cambia el calendario para algunos jubilados

Octubre ya tiene calendario oficial para jubilados y pensionados de ANSES. Las fechas fueron establecidas con anticipación para todo 2026 y el próximo mes tiene una particularidad: el cronograma se corta por el fin de semana largo y algunos DNI deberán esperar varios días entre una tanda y la siguiente.

Los primeros pagos comenzarán el jueves 8 de octubre. A partir de ahí, la terminación del documento y el nivel del haber determinan cuándo se acredita el dinero.

Cuándo cobran los jubilados con haberes del primer intervalo

Para jubilados y pensionados incluidos en el primer intervalo de pago, el cronograma oficial de octubre queda así:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Jueves 8 de octubre 1 Viernes 9 de octubre 2 Martes 13 de octubre 3 Miércoles 14 de octubre 4 Jueves 15 de octubre 5 Viernes 16 de octubre 6 Lunes 19 de octubre 7 Martes 20 de octubre 8 Miércoles 21 de octubre 9 Jueves 22 de octubre

Ver también: ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones en octubre 2026 tras conocerse la inflación

Por qué hay un salto entre el 9 y el 13 de octubre

El calendario deja sin pagos previsionales el sábado 10, domingo 11 y lunes 12. Ese lunes forma parte del fin de semana largo de octubre, por lo que el cronograma recién se retoma el martes 13 con los documentos terminados en 2.

La diferencia se nota especialmente entre quienes tienen DNI terminado en 1 y 2: un grupo cobra el viernes 9 y el siguiente recién el martes 13.

Jubilados que superan el primer intervalo de pago

Quienes cobran por encima del primer intervalo tendrán una tanda más corta, concentrada en la última parte del mes:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

viernes 23 de octubre. DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Las Pensiones No Contributivas también empiezan el 8

El Anexo X de la Resolución 349/2025 fija además las fechas de las Pensiones No Contributivas para octubre:

DNI 0 y 1: 8 de octubre.

DNI 2 y 3: 9 de octubre.

DNI 4 y 5: 13 de octubre.

DNI 6 y 7: 14 de octubre.

DNI 8 y 9: 15 de octubre.

Ver también: ANSES paga este lunes a un último grupo de jubilados y el martes cambia el cronograma

La norma fue publicada por ANSES y estableció los calendarios mensuales del Sistema Integrado Previsional Argentino para todo 2026. Las fechas pueden consultarse también en el servicio oficial de calendario de pagos.

Qué pasa con el aumento y el bono de octubre

El calendario de cobro es independiente de la actualización de los haberes. La inflación de agosto ya determinó una nueva movilidad para octubre y los montos previsionales deberán reflejar ese ajuste.

En cambio, el bono extraordinario requiere una decisión específica del Gobierno nacional para cada período. Por eso, hasta que exista una norma que alcance expresamente a octubre, no corresponde sumarlo como un monto confirmado al haber del mes.

Quienes quieran revisar su situación individual podrán consultar fecha, lugar de cobro y liquidación desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.