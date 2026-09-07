VTV vencida: cuánto dura la nueva oblea si hacés la verificación después de término

Hacer la VTV después de la fecha de vencimiento genera una situación que muchos conductores descubren recién al recibir la nueva oblea: la vigencia no se cuenta necesariamente durante doce meses desde el día en que se realizó la inspección.

La Provincia de Buenos Aires utiliza un calendario permanente definido por el último número de la patente. Ese mes sigue siendo el de vencimiento aunque el automovilista haya hecho la revisión tarde.

Esto significa que postergar el trámite puede reducir, en la práctica, el tiempo que transcurre hasta la siguiente VTV.

Qué pasa con la vigencia si hacés la VTV tarde

La información oficial es clara: si la VTV se realiza después del mes asignado, el próximo vencimiento continúa vinculado al número final de la patente.

Por ejemplo, un vehículo terminado en 8 tiene agosto como mes de VTV. Si el propietario realiza la inspección recién en octubre, no obtiene automáticamente una vigencia hasta octubre del año siguiente: el calendario continúa asociado a agosto.

La regla puede verificarse en las preguntas frecuentes oficiales de la VTV bonaerense.

Calendario de VTV según la patente

Último número Mes asignado 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre

Septiembre es, por lo tanto, el mes asignado para vehículos cuyo dominio termina en 9.

¿Se paga un recargo por hacer la VTV vencida?

La Provincia informa que un vehículo con la VTV vencida puede presentarse a realizar la inspección sin un recargo específico por llegar fuera de término.

La dificultad está en otro lado: circular mientras la VTV se encuentra vencida puede derivar en una sanción.

Por eso, tener un turno futuro no debe confundirse con una extensión automática de la vigencia. Podés consultar qué pasa si te paran con la VTV vencida aunque ya tengas turno.

Se puede hacer hasta 30 días antes

Para evitar quedar fuera de término, la VTV permite sacar turno y realizar la revisión hasta 30 días antes del mes que corresponde.

Hacerla dentro de esa ventana no cambia el mes de vencimiento. Es decir, permite adelantarse sin perder la referencia anual establecida por el número de patente.

Qué conviene revisar antes de reservar el turno

Además de la fecha, es importante usar únicamente el portal oficial para reservar. Existen sitios que imitan el sistema bonaerense y cobran por gestiones que pueden hacerse directamente.

También conviene conocer la tarifa y las exenciones vigentes. Podés consultar qué patentes hacen la VTV en septiembre y cuánto cuesta el trámite.

La idea central es que la demora no “reinicia” el calendario. La fecha de inspección puede cambiar, pero el mes asignado por la patente sigue marcando el próximo vencimiento.