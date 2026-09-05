Se rompió el parabrisas y perdiste la oblea de VTV: el trámite que pide Provincia para recuperarla

Un parabrisas roto puede traer un problema adicional para quienes tienen la VTV vigente en la Provincia de Buenos Aires: al reemplazar el vidrio, la oblea pegada puede dañarse, romperse o directamente perderse.

La situación suele generar una duda lógica. Si el vehículo ya pasó la inspección técnica y todavía está dentro del período de vigencia, ¿hay que volver a hacer todo el trámite o existe una forma de recuperar la constancia?

La respuesta depende de algo que conviene tener en cuenta antes de tirar el parabrisas viejo: conservar la oblea o incluso el pedazo de vidrio donde quedó adherida puede simplificar mucho la gestión.

Qué pide la VTV si se rompe el parabrisas o se pierde la oblea

La página oficial de Preguntas Frecuentes de la VTV bonaerense indica que, cuando la oblea está dañada o el parabrisas se rompe, hay que presentar la oblea anterior o el recorte del vidrio donde se encontraba colocada.

Si ya no se cuenta con la oblea ni con ese fragmento, el titular deberá realizar una denuncia o exposición policial por la pérdida para poder gestionarla nuevamente.

Situación Qué presentar Oblea dañada Oblea anterior Se cambió el parabrisas Recorte del vidrio con la oblea No quedó oblea ni vidrio Denuncia o exposición policial

La indicación oficial puede consultarse en las Preguntas Frecuentes de la VTV de la Provincia de Buenos Aires.

Quienes además tengan la revisión próxima a vencer pueden revisar qué patentes verifican durante septiembre y cómo funciona el calendario por terminación.

La vigencia de la VTV queda registrada en el sistema, pero la oblea sigue siendo una constancia visible importante para el vehículo.

Por qué no conviene intentar despegar la oblea del vidrio roto

Las obleas están diseñadas para adherirse al parabrisas y pueden destruirse al intentar retirarlas. La recomendación histórica del sistema bonaerense es justamente llevar el fragmento de vidrio con la oblea pegada cuando sea posible.

Si el parabrisas será reemplazado en un taller, conviene avisar antes de que desechen el vidrio viejo. Guardar ese pequeño recorte puede evitar tener que realizar posteriormente la denuncia por extravío.

Esto no debe confundirse con el informe de inspección. Son comprobantes distintos y existe un procedimiento específico si lo que se pierde es el informe.

Qué hacer si también se perdió el informe de inspección

En caso de extravío del informe, la VTV indica que debe realizarse una denuncia de extravío en una comisaría o delegación municipal y presentarla en la planta donde se hizo la verificación.

Con ese comprobante, la planta puede entregar una copia del informe.

Por eso, ante la pérdida de documentación conviene distinguir:

Oblea: conservar la anterior o el vidrio; si no existe, denuncia policial.

conservar la anterior o el vidrio; si no existe, denuncia policial. Informe de inspección: denuncia de extravío y presentación en la planta donde se realizó la VTV.

Cómo comprobar que la VTV figura en el sistema

Provincia dispone además de una consulta online de verificaciones. Allí se puede ingresar un correo electrónico y la patente o número de oblea para verificar los registros disponibles.

El sistema advierte que una inspección reciente puede demorar hasta 48 horas en impactar. La herramienta sirve como control adicional, especialmente después de una verificación nueva.

La consulta está disponible desde el servicio oficial “Consultá tus verificaciones”.

Qué pasa si la VTV ya estaba vencida

La reposición de una oblea perdida no debe confundirse con la vigencia de la inspección. Si la VTV ya venció, el vehículo tiene que realizar la nueva verificación que corresponda según el calendario.

La Provincia recuerda que circular con la VTV vencida puede generar sanciones y que hacerla después del mes asignado no cambia automáticamente el vencimiento futuro.

También es importante saber que la VTV forma parte de la documentación exigida para circular junto con el resto de los papeles del vehículo.

El consejo práctico antes de cambiar el parabrisas

Si el vidrio está roto pero todavía conserva la oblea, la mejor decisión es no descartarlo sin antes separar el sector donde está adherida. Ese fragmento funciona como respaldo para iniciar la reposición.

Y si el parabrisas ya fue retirado y no quedó ningún resto, la salida prevista oficialmente es la denuncia o exposición policial.

Es un trámite poco conocido, pero puede ahorrar incertidumbre a quienes cambian un parabrisas con la VTV todavía vigente y descubren después que la oblea quedó destruida junto con el vidrio.