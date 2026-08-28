¿Se puede circular con la VTV vencida si ya tenés turno? Qué pasa si te paran en Provincia

Conseguir un turno para realizar la VTV después de la fecha de vencimiento puede dar cierta tranquilidad, pero hay una diferencia importante entre tener una reserva y contar con la verificación vigente. Para los conductores de la Provincia de Buenos Aires, esa distinción puede volverse clave frente a un control de tránsito.

La información oficial de la Verificación Técnica Vehicular bonaerense establece que un vehículo con la VTV vencida puede presentarse igualmente a realizar la inspección y no paga un recargo por llegar fuera de término. El problema aparece al circular hasta ese momento.

¿El turno permite circular con la VTV vencida?

La respuesta surge de dos reglas que publica actualmente la Provincia. Por un lado, la VTV informa que circular con la verificación vencida puede derivar en sanciones. Por otro, aclara que el vencimiento se mantiene según el mes asignado por la patente y no cambia por la fecha en que finalmente se consiga el turno.

En la práctica, por lo tanto, tener un turno futuro no funciona como una prórroga de la VTV. Si la oblea o certificado ya venció, el vehículo se encuentra fuera del período de vigencia mientras circula, aunque el conductor pueda mostrar que tiene una cita reservada.

La regla vigente puede consultarse en las preguntas frecuentes oficiales de la VTV de la Provincia de Buenos Aires.

Qué puede pasar si te paran antes del turno

Ante un control, la autoridad puede verificar si el vehículo cuenta con la revisión técnica obligatoria vigente. Si la fecha ya expiró, existe la posibilidad de que se labre una infracción conforme al régimen de tránsito bonaerense.

Mostrar la constancia del turno puede servir para acreditar que el conductor está intentando regularizar la situación, pero no reemplaza el certificado de VTV vigente ni elimina automáticamente una eventual sanción.

Por eso, la estrategia de sacar un turno recién después de que vence la verificación deja un período en el que el vehículo puede quedar expuesto a controles y multas.

En INFOZONA podés consultar cuánto puede costar una multa por circular con la VTV vencida en la Provincia y cómo se calcula a través de Unidades Fijas.

Cuándo corresponde hacer la VTV según la patente

La Provincia utiliza un calendario permanente determinado por el último número de la patente. Las terminaciones 2 realizan la VTV en febrero; 3 en marzo; 4 en abril; 5 en mayo; 6 en junio; 7 en julio; 8 en agosto; 9 en septiembre; 0 en octubre y 1 en noviembre.

Ese mes se mantiene cada año. Es decir, hacer la revisión tarde no genera un nuevo vencimiento doce meses después de la fecha efectiva de inspección.

Por ejemplo, si un vehículo terminado en 8 debía verificar en agosto y realiza la VTV recién en octubre, su calendario continuará vinculado a agosto. La demora no corre automáticamente el vencimiento futuro.

Se puede hacer hasta 30 días antes

Para evitar quedarse sin vigencia mientras se espera disponibilidad de turnos, el sistema permite realizar la VTV hasta 30 días antes del mes correspondiente.

Hacerla anticipadamente dentro de esa ventana no cambia el mes asignado a la patente. De esta manera, el conductor puede reservar con tiempo y reducir el riesgo de llegar al vencimiento sin fecha disponible.

Esto cobra especial importancia en plantas con alta demanda, donde los turnos cercanos pueden agotarse durante determinados momentos del año.

¿Hubo alguna vez una excepción para circular con turno?

Sí, en años anteriores existieron medidas excepcionales que permitieron acreditar un turno obtenido bajo determinadas condiciones durante períodos de alta demanda. Esas disposiciones temporarias generaron una idea que todavía circula entre muchos automovilistas.

Sin embargo, no debe confundirse una excepción de años anteriores con la regla general vigente en 2026. La información oficial actual vuelve a indicar que circular con la VTV vencida puede ser sancionado.

Qué conviene hacer si la VTV está por vencer

Lo más seguro es buscar turno antes del vencimiento y aprovechar la posibilidad de realizar la inspección durante los 30 días previos. Si la VTV ya venció, conviene regularizarla lo antes posible y evitar utilizar el vehículo innecesariamente hasta completar el trámite.

También es importante utilizar únicamente el portal oficial, porque existen sitios que imitan el sistema de reservas para cobrar gestiones o capturar datos.

Antes de elegir planta, conviene revisar además el valor vigente. INFOZONA publicó una guía con el precio de la VTV en Provincia y quiénes acceden a descuentos o exenciones.

La conclusión práctica es simple: el turno demuestra que existe una reserva, pero no extiende por sí mismo la vigencia de una VTV que ya venció. Para circular sin quedar expuesto a una sanción, la verificación debe encontrarse vigente.