VTV en septiembre 2026: qué patentes deben hacerla, cuánto cuesta y cómo sacar turno

Septiembre marca un nuevo turno dentro del calendario de la VTV en la Provincia de Buenos Aires. Miles de automovilistas deberán realizar durante el próximo mes la inspección obligatoria para mantener el vehículo habilitado para circular.

La regla es sencilla: el vencimiento se organiza según el último número de la patente y no cambia aunque la verificación se haga antes o después de la fecha correspondiente.

Qué patentes hacen la VTV en septiembre

Durante septiembre de 2026 les corresponde realizar la VTV a los vehículos cuya patente termina en 9, siempre que por su antigüedad y tipo ya estén alcanzados por la obligación.

El calendario bonaerense queda distribuido de esta manera: febrero para terminación 2, marzo para 3, abril para 4, mayo para 5, junio para 6, julio para 7, agosto para 8, septiembre para 9, octubre para 0 y noviembre para 1.

Diciembre y enero funcionan sin una terminación específica asignada y permiten absorber parte de la demanda y regularizar verificaciones.

Un auto nuevo no necesariamente tiene que hacerla

Que una patente termine en 9 no significa automáticamente que tenga que presentarse este septiembre.

Los vehículos particulares están exentos durante los primeros dos años desde su primera matriculación. A partir de los dos años, la verificación pasa a ser anual.

En motos, el período inicial de exención es de un año. Vehículos de transporte público, cargas, ambulancias y otras categorías tienen plazos diferentes.

Cuánto cuesta la VTV en septiembre de 2026

Hasta este 29 de agosto, la Provincia mantiene el cuadro tarifario que rige desde el 16 de enero de 2026.

Para un automóvil particular de hasta 2.500 kilos, el precio es de $97.057,65 con IVA incluido.

Las motos pagan según cilindrada: $38.823,06 para más de 50 cc y hasta 200 cc; $58.234,59 entre más de 200 cc y 600 cc; y $77.646,12 para las de más de 600 cc.

Los vehículos de más de 2.500 kilos pagan $174.703,77.

Hay además usuarios que pueden pagar la mitad o directamente quedar exentos. En esta guía se detallan los descuentos vigentes de la VTV para jubilados, vehículos antiguos y otras categorías.

Cómo sacar turno paso a paso

El turno se obtiene únicamente desde el sistema oficial. Hay que ingresar al Portal de Turnos de la VTV bonaerense, crear o ingresar al usuario, cargar los datos del vehículo y elegir la planta, día y horario disponibles.

Ingresar o registrarse en el portal. Agregar los datos del vehículo. Seleccionar una planta verificadora. Elegir fecha y horario. Completar el pago anticipado si la planta trabaja con sistema de prepago.

Algunas plantas permiten una modalidad híbrida y aceptan el pago presencial. El sistema informa esa condición antes de confirmar la reserva.

Qué documentación hay que llevar

Para la inspección se solicita DNI, cédula verde y licencia de conducir vigente. En la primera verificación también puede requerirse el título de propiedad y, cuando corresponda, CUIT.

La documentación digital disponible en Mi Argentina tiene validez para presentarse en la planta.

Conviene sacar el turno antes de que empiece septiembre

La Provincia permite realizar la inspección hasta 30 días antes del mes asignado. Esto resulta especialmente útil cuando las plantas cercanas tienen mucha demanda.

Hacerla anticipadamente no modifica el vencimiento futuro. Una patente terminada en 9 continuará teniendo septiembre como mes asignado aunque la inspección se haya realizado durante agosto.

Lo mismo ocurre a la inversa: hacerla tarde tampoco desplaza el calendario. Si se realiza en octubre, el vencimiento seguirá asociado a septiembre.

Qué pasa si llega octubre y no la hiciste

La VTV puede realizarse fuera de término y no existe un recargo sobre el precio de la inspección por llegar tarde. El problema es la circulación durante el período en el que la verificación está vencida.

La propia Provincia advierte que circular con la VTV vencida puede derivar en sanciones. Tener un turno futuro tampoco extiende automáticamente su vigencia.

Las multas pueden ser considerablemente superiores al valor del trámite. Para conocer los valores actuales, se puede consultar cuánto cuesta circular con la VTV vencida en la Provincia.

Para quienes tienen patente terminada en 9, septiembre es entonces el mes clave: reservar con anticipación permite evitar quedarse sin disponibilidad cuando se acerca el vencimiento.