Vtv para autos 0 km: por qué en provincia no rigen los 5 años y cuándo te toca verificar

Los cambios nacionales en la revisión técnica de vehículos instalaron una idea que puede generar problemas entre conductores bonaerenses: que un auto 0 km puede circular cinco años antes de realizar su primera VTV.

Ese plazo existe dentro del nuevo régimen nacional, pero no reemplazó automáticamente las reglas vigentes en la Provincia de Buenos Aires. Para un vehículo radicado en territorio bonaerense, la antigüedad necesaria para quedar obligado sigue siendo mucho menor.

La diferencia empieza a resultar especialmente relevante para propietarios de autos patentados durante 2024, porque a lo largo de 2026 muchos comienzan a cumplir el plazo que los saca de la exención.

Cuándo debe hacer la primera VTV un auto 0 km en Provincia

El sitio oficial de la VTV bonaerense establece que los vehículos particulares destinados al transporte de hasta nueve personas están exentos durante los primeros dos años desde la fecha de su primera matriculación.

Una vez cumplidos esos dos años, la verificación pasa a tener periodicidad anual.

Régimen Primera revisión para un auto particular 0 km Provincia de Buenos Aires A partir de los 2 años Nuevo régimen nacional Hasta 5 años para la primera RTO

Por eso, un auto patentado en 2024 no debe asumir que está cubierto hasta 2029 solamente por haber leído sobre la reforma nacional. Si está radicado en Provincia, hay que mirar la fecha de primera matriculación y el calendario bonaerense.

La diferencia entre ambos sistemas ya fue explicada al analizar por qué la reforma nacional de la VTV no modificó automáticamente los plazos bonaerenses.

En Provincia, el mes habitual de verificación se determina por el último número de la patente.

Qué pasa con los autos patentados durante 2024

La exención se cuenta desde la fecha de la primera matriculación, no simplemente desde el año calendario que figura como modelo del vehículo.

Eso significa que durante 2026 los autos cuya primera inscripción se produjo en 2024 irán alcanzando los dos años en fechas diferentes.

Una vez fuera de la exención, también entra en juego el último número del dominio. El esquema bonaerense asigna un mes determinado para cada terminación:

Terminación Mes de VTV 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre

Por ejemplo, si un vehículo ya cumplió los dos años de antigüedad y su patente termina en 9, septiembre es el mes asignado para realizar la VTV.

Por qué se habla entonces de cinco años

La confusión surgió con el Decreto Nacional 196/2025, que modificó el régimen de Revisión Técnica Obligatoria y estableció para determinados vehículos particulares nuevos un período de gracia de hasta 60 meses.

Pero Argentina tiene diferentes jurisdicciones y ese cambio no implica por sí mismo que cada provincia adopte exactamente el mismo sistema.

En territorio bonaerense siguen publicándose oficialmente los plazos propios: hasta dos años, exento; a partir de los dos años, revisión anual. Pueden consultarse directamente en el portal oficial de la VTV de la Provincia.

Cuánto cuesta hacer la VTV actualmente

Para vehículos de hasta 2.500 kilos, la tarifa básica vigente desde el 16 de enero de 2026 es de $97.057,65 con IVA incluido.

También existen categorías diferentes para motos, vehículos pesados, remolques y unidades alcanzadas por exenciones o bonificaciones.

Quienes tengan una patente terminada en 9 pueden revisar además qué vehículos deben verificar durante septiembre, cuánto cuesta y cómo sacar turno.

La recomendación para quien compró un 0 km durante 2024 es, entonces, no guiarse únicamente por la fecha del modelo ni por el nuevo plazo nacional: hay que comprobar cuándo fue la primera matriculación, dónde está radicado el vehículo y qué número termina la patente.