Continúa la búsqueda del estudiante desaparecido en la plata: fue visto en córdoba pero aún no apareció

La búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años que desapareció luego de concurrir a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), continúa y en las últimas horas se concentró especialmente en la provincia de Córdoba, donde distintas imágenes permitieron confirmar que el joven estuvo en esa ciudad.

En un primer momento se generó confusión respecto de su aparición, ya que algunas versiones indicaban que Mariano había sido encontrado sano y salvo en Córdoba. Sin embargo, posteriormente su propia familia aclaró que el joven todavía no fue localizado ni se produjo el esperado reencuentro. Lo que sí pudieron confirmar sus padres es que reconocieron a Mariano en fotografías y registros de cámaras obtenidos en Córdoba.

El joven es buscado desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa de Berazategui para dirigirse a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Había concurrido para realizar una entrega académica, pero manifestó sentirse mal y se retiró del establecimiento. Desde entonces su familia perdió contacto con él.

La principal pista apareció en la ciudad de Córdoba, concretamente en el barrio Cofico. Una trabajadora de un comercio aseguró que Mariano se presentó allí el martes para buscar empleo y entregar un currículum. Las cámaras del lugar registraron su presencia y posteriormente sus padres reconocieron que efectivamente se trataba de él.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue precisamente el currículum que entregó. El documento originalmente tenía impreso el nombre de otra persona, que había sido tachado, y sobre él Mariano escribió su propio nombre. También consignó que era estudiante de Arquitectura de La Plata.

Las imágenes aportaron tranquilidad a la familia porque permitieron saber que Mariano llegó por sus propios medios hasta Córdoba después de abandonar La Plata, aunque su ubicación actual continúa siendo desconocida.

Su padre, Gustavo Martínez, viajó este viernes a Córdoba para reunirse con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, mientras las autoridades intensifican el operativo destinado a localizar al estudiante.

La madre del joven también confirmó públicamente que reconoció a su hijo en las imágenes obtenidas en Córdoba y manifestó que esos registros llevaron tranquilidad a la familia. Sin embargo, insistió en que todavía esperan poder encontrarlo y reencontrarse con él.

Por eso, pese a las informaciones que circularon inicialmente dando cuenta de que había aparecido, Mariano Martínez continúa siendo buscado. La certeza hasta el momento es que estuvo en Córdoba y que fue registrado en distintos lugares de esa ciudad. Ahora los esfuerzos están puestos en determinar dónde se encuentra y lograr finalmente que pueda reencontrarse con su familia.