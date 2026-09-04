Confirmaron un nuevo feriado en la provincia de buenos aires por la histórica visita del papa

La Provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo feriado extraordinario durante noviembre. El Gobierno bonaerense confirmó que el miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado provincial, coincidiendo con la histórica visita del papa León XIV a Luján, donde encabezará una multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La decisión apunta principalmente a facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que se espera que lleguen desde diferentes puntos de la Provincia y del resto del país, además de permitir el desarrollo del importante operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria que demandará la presencia del Sumo Pontífice.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Perú. Durante su permanencia en nuestro país pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Uno de los acontecimientos centrales tendrá lugar precisamente el miércoles 11 de noviembre en Luján, donde el Pontífice encabezará una misa multitudinaria en inmediaciones de la Basílica. La magnitud de la convocatoria prevista obligará a implementar un operativo especial que incluirá cortes, desvíos y restricciones de tránsito en rutas y accesos de la región.

Funcionarios provinciales, nacionales y municipales, junto con representantes de la Iglesia, trabajan en la organización de la jornada y en la distribución de responsabilidades para garantizar la seguridad de quienes participen de la histórica celebración.

Pero la medida podría tener un alcance todavía mayor. El gobierno de Axel Kicillof también solicitó al Gobierno nacional que el 11 de noviembre sea declarado feriado en todo el país, una decisión que hasta el momento no fue confirmada por Nación.

De esta manera, los bonaerenses tendrán un feriado provincial extraordinario el miércoles 11 de noviembre, una jornada que quedará marcada por la llegada de León XIV a Luján y por una celebración para la cual se espera una convocatoria multitudinaria.