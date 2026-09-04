Arba puede retener autos por deuda de patente: cómo saber si el tuyo está en la lista

Una deuda de patente en la Provincia de Buenos Aires puede tener una consecuencia bastante más seria que los intereses por pagar fuera de término. ARBA posee facultades para detener y secuestrar determinados vehículos cuando la deuda alcanza los parámetros establecidos por la normativa.

No significa que cualquier auto con una cuota impaga pueda ser retenido. Para aplicar la medida deben reunirse condiciones vinculadas con el monto adeudado, la valuación fiscal y la antigüedad del vehículo.

Hay, además, un dato que muchos propietarios desconocen: ARBA mantiene en su propia página una lista pública de automotores en condiciones de ser retenidos, que puede consultarse utilizando la patente o incluso filtrando por localidad.

Qué autos puede retener ARBA por deuda de patente

Según las condiciones informadas oficialmente por el organismo, para que proceda el secuestro el automotor debe reunir determinados requisitos.

Tener una deuda equivalente al 10% o más de su valuación fiscal , o adeudar el 30% o más de las cuotas vencidas no prescriptas .

, o adeudar el . Poseer una valuación fiscal superior a $32.000.000 .

. Tener una antigüedad menor a 5 años, sin computar el año en el que se realiza la medida.

La restricción de antigüedad no se aplica cuando se trata de un vehículo suntuario o deportivo, de acuerdo con las condiciones que utiliza ARBA.

Condición Parámetro vigente Deuda 10% o más de la valuación, o 30% o más de cuotas vencidas no prescriptas Valuación fiscal Más de $32.000.000 Antigüedad Menor a 5 años Autos suntuarios o deportivos No rige el límite de antigüedad

Quienes tengan dudas sobre su situación pueden primero consultar cuánto deben de patente utilizando solamente el dominio del vehículo y verificar qué períodos aparecen pendientes.

La deuda del Impuesto Automotor puede consultarse online mediante el dominio del vehículo.

Cómo saber si un auto está en la lista de ARBA

ARBA posee un buscador específico denominado “Automotores en condiciones de ser retenidos”. La base permite buscar por dominio o localidad y muestra la deuda registrada, la valuación fiscal, la marca del vehículo y el lugar de radicación.

La versión disponible actualmente informa que fue calculada el 28 de agosto de 2026 y que los datos se renuevan semanalmente.

La nómina visible ocupa actualmente 97 páginas, lo que muestra que no se trata de una herramienta meramente teórica. En ella aparecen vehículos de distintas marcas y localidades bonaerenses con deudas que, en algunos casos, alcanzan varios millones de pesos.

La consulta oficial puede realizarse directamente en el buscador de automotores en condiciones de ser retenidos de ARBA.

Qué pasa si ARBA intercepta un auto que aparece alcanzado

Estar dentro de las condiciones legales no significa necesariamente que el propietario vaya a perder inmediatamente la disponibilidad del vehículo.

ARBA contempla alternativas que permiten evitar el secuestro en el mismo momento del control.

El organismo no procederá con la medida si el contribuyente:

Demuestra mediante los comprobantes correspondientes que las obligaciones ya fueron pagadas.

Cancela al menos el 50% de la deuda exigible y firma un compromiso para regularizar el saldo restante dentro de los 10 días corridos.

y firma un compromiso para regularizar el saldo restante dentro de los 10 días corridos. Cuando corresponda, se compromete a realizar el cambio de radicación dentro de un plazo de 10 días corridos.

Este punto es especialmente relevante: un propietario interceptado con una deuda alcanzada por el régimen puede, bajo las condiciones oficiales, abonar la mitad de lo exigible y asumir el compromiso de completar la regularización para evitar que el vehículo sea secuestrado en ese momento.

En 2026 la patente bonaerense pasó a un esquema de diez cuotas mensuales.

La patente vuelve a vencer la próxima semana

La advertencia adquiere relevancia además por el calendario de septiembre. La cuota 7 del Impuesto Automotor vence el jueves 10 de septiembre, de acuerdo con el cronograma oficial de ARBA.

Desde este año el tributo cambió su periodicidad y la patente bonaerense se distribuye en diez cuotas mensuales durante 2026, desde marzo hasta diciembre.

Una cuota recién vencida no hace que un vehículo ingrese automáticamente en la nómina de retención. Los parámetros para el secuestro son los detallados anteriormente y la base oficial se actualiza con su propia metodología.

Hay un caso en el que no rigen los mismos límites

ARBA establece una situación particular para vehículos radicados en otra jurisdicción cuando existen indicios de que la persona responsable del impuesto tiene el asiento principal de su residencia en la Provincia de Buenos Aires.

En esos casos, el organismo informa que el secuestro puede hacerse efectivo sin verificar los requisitos habituales de antigüedad, valuación y monto de deuda.

La facultad surge del artículo 50 inciso 10 del Código Fiscal bonaerense y está reglamentada, entre otras normas, por la Resolución Normativa 80/14.

Qué ocurre si el vehículo finalmente es secuestrado

Cuando la medida se concreta, el vehículo es trasladado a un establecimiento con vigilancia y seguro. El procedimiento debe quedar documentado y la intervención es comunicada al juez correspondiente.

Para solicitar posteriormente el levantamiento del secuestro, ARBA establece que el contribuyente debe haber cancelado la deuda, regularizado la situación mediante un plan de pagos o cumplido el procedimiento de cambio de radicación, según el caso.

Por eso, para propietarios de vehículos de alta valuación con períodos de patente atrasados, revisar solamente cuánto vence la próxima cuota puede no ser suficiente. Consultar la deuda acumulada y verificar si el dominio aparece en la nómina oficial permite conocer con anticipación si el automotor se encuentra dentro de una situación de mayor riesgo fiscal.