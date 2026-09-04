Vuelve el frío a la provincia: dónde anticipan hasta -3°c este fin de semana

El frío volverá a sentirse con fuerza en la Provincia de Buenos Aires durante el primer fin de semana de septiembre. Después de un viernes relativamente estable, un nuevo descenso de las temperaturas se hará sentir en buena parte del territorio bonaerense.

El cambio comenzará a notarse durante el sábado, aunque los valores más bajos se esperan durante la madrugada y las primeras horas del domingo 6 de septiembre.

Los pronósticos muestran además diferencias importantes según la región: mientras algunas ciudades quedarán alrededor de los 0°C, en sectores del centro y sudeste provincial aparecen registros bajo cero.

Dónde podría hacer más frío este fin de semana

Uno de los registros más bajos aparece en Tandil, donde se esperan temperaturas negativas durante las primeras horas del domingo y una jornada con ambiente plenamente invernal.

En el centro y sudeste bonaerense, el frío estará acompañado además por viento durante parte del fin de semana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea todavía menor.

En La Plata y distintos sectores del AMBA también se prevé un marcado descenso térmico hacia el domingo, con mínimas cercanas a cero en zonas suburbanas.

El domingo será el momento más frío

La entrada de aire frío se sentirá especialmente durante la madrugada y la mañana del domingo. En sectores rurales y áreas alejadas de los grandes centros urbanos podrían registrarse heladas.

El contraste será importante porque septiembre suele comenzar a mostrar jornadas más templadas, aunque todavía son habituales las irrupciones de aire frío antes de la llegada definitiva de la primavera.

Las temperaturas máximas también permanecerán contenidas y en numerosas localidades no superarían con amplitud los 10°C durante el domingo.

Qué pasará después del fin de semana

La tendencia muestra una mejora progresiva de las condiciones después del domingo, aunque las mañanas frías podrían continuar durante el comienzo de la próxima semana.

Como ocurre con todos los pronósticos meteorológicos, las temperaturas previstas pueden sufrir modificaciones con las sucesivas actualizaciones.

Por eso, antes de organizar actividades al aire libre o viajes por rutas bonaerenses, conviene consultar el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.