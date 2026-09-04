Buscan intensamente a un hombre de 32 años que se ausentó de su hogar en ranchos

Se encuentra en marcha una búsqueda para dar con el paradero de Juan Cruz Funes, de 32 años, y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarlo.
El pedido fue difundido este viernes 4 de septiembre desde Ranchos, partido de General Paz, con intervención de la Ayudantía Fiscal local, dependiente del Departamento Judicial La Plata.
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Funes mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro y tatuajes en los brazos.
Al momento de ser visto por última vez vestía campera azul, cuello negro, pantalón corto de color claro, zapatillas blancas marca Puma y gorra negra. Además, circulaba en una motocicleta Honda XR150 roja y blanca, patente A235KNG.
Desde Ranchos solicitaron darle la mayor difusión posible a la búsqueda. Quienes puedan aportar algún dato sobre Juan Cruz Funes pueden comunicarse al teléfono (02241) 481134.
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La búsqueda continúa activa y cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para poder encontrarlo.