Buscan intensamente a un hombre de 32 años que se ausentó de su hogar en Ranchos

Por Francisco Díaz
Buscan intensamente a un hombre de 32 años que se ausentó de su hogar en ranchos

Se encuentra en marcha una búsqueda para dar con el paradero de Juan Cruz Funes, de 32 años, y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarlo.

El pedido fue difundido este viernes 4 de septiembre desde Ranchos, partido de General Paz, con intervención de la Ayudantía Fiscal local, dependiente del Departamento Judicial La Plata.

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Funes mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro y tatuajes en los brazos.

Al momento de ser visto por última vez vestía campera azul, cuello negro, pantalón corto de color claro, zapatillas blancas marca Puma y gorra negra. Además, circulaba en una motocicleta Honda XR150 roja y blanca, patente A235KNG.

Desde Ranchos solicitaron darle la mayor difusión posible a la búsqueda. Quienes puedan aportar algún dato sobre Juan Cruz Funes pueden comunicarse al teléfono (02241) 481134.

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La búsqueda continúa activa y cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para poder encontrarlo.

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