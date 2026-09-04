Buscan intensamente a un hombre de 32 años que se ausentó de su hogar en ranchos

Se encuentra en marcha una búsqueda para dar con el paradero de Juan Cruz Funes, de 32 años, y se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarlo.

El pedido fue difundido este viernes 4 de septiembre desde Ranchos, partido de General Paz, con intervención de la Ayudantía Fiscal local, dependiente del Departamento Judicial La Plata.

Funes mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene ojos marrones, cabello castaño oscuro y tatuajes en los brazos.

Al momento de ser visto por última vez vestía campera azul, cuello negro, pantalón corto de color claro, zapatillas blancas marca Puma y gorra negra. Además, circulaba en una motocicleta Honda XR150 roja y blanca, patente A235KNG.

Desde Ranchos solicitaron darle la mayor difusión posible a la búsqueda. Quienes puedan aportar algún dato sobre Juan Cruz Funes pueden comunicarse al teléfono (02241) 481134.

La búsqueda continúa activa y cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar importante para poder encontrarlo.