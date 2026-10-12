VTV bonaerense: se acerca una fecha clave para el precio y estas patentes deben verificar en octubre

La VTV en la Provincia de Buenos Aires llega a una semana decisiva para los conductores. El valor que se viene cobrando por la verificación de autos particulares de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65, mientras que la suspensión de un incremento previamente previsto tiene como referencia el 14 de octubre de 2026. Por el momento, no corresponde dar por confirmado un precio nuevo a partir del jueves 15.

En octubre, además, deben prestar especial atención los propietarios de vehículos cuya patente termina en 0. Antes de pedir turno, hay que revisar el vencimiento que figura en el certificado y confirmar si el vehículo se encuentra alcanzado por la obligación.

Ver también: qué patentes tienen asignado octubre en el calendario bonaerense.

Cuánto cuesta la VTV en octubre de 2026

El portal oficial de la VTV bonaerense publica los valores del cuadro tarifario vigente desde enero de este año. Para vehículos de hasta 2.500 kilogramos, el precio indicado es de $97.057,65 con IVA incluido. Para unidades de mayor peso y motocicletas se aplican otras categorías.

Es importante revisar la categoría del vehículo antes de calcular el costo. Una camioneta o utilitario puede superar el umbral de peso, y una moto tiene otra escala. Los importes deben consultarse en la página oficial de costos de VTV, no en sitios de intermediarios que ofrecen turnos pagos.

Qué puede pasar con el precio desde el 15 de octubre

Durante septiembre se informó que la Provincia suspendió por un plazo de noventa días la aplicación de un incremento solicitado por las concesionarias. La postergación lleva la referencia temporal hasta el miércoles 14 de octubre.

Eso no significa que el 15 de octubre la tarifa aumente automáticamente en un porcentaje determinado. Para publicar un valor nuevo hace falta una decisión administrativa y la actualización correspondiente del cuadro oficial. Hasta que exista esa confirmación, el importe vigente no debe mezclarse con proyecciones.

Quienes tengan la inspección próxima pueden consultar los turnos disponibles, pero conviene no prometer que una reserva realizada antes del 14 garantiza una tarifa particular: las condiciones de cobro del servicio deben verificarse en el sistema oficial.

Qué patentes tienen que verificar durante octubre

El cronograma bonaerense asigna el mes de octubre a las patentes terminadas en 0. Septiembre correspondió a la terminación 9 y noviembre será el mes de la terminación 1. Este sistema ordena el flujo de vehículos por último dígito del dominio.

La fecha concreta aplicable a cada vehículo depende de su situación y del certificado, especialmente si es nuevo, si tuvo una verificación reciente o si entra en alguna excepción. En el sitio Preguntas frecuentes de la VTV se explica desde qué momento deben realizar la primera verificación los 0 km y cómo se asignan los controles siguientes.

Qué revisar antes de pedir un turno

Comprobá el mes de vencimiento de la última oblea o certificado y el último número de la patente.

Solicitá el turno en el portal oficial y confirmá la planta seleccionada antes de viajar.

Revisá luces, frenos, neumáticos, dirección, cinturones y funcionamiento general del vehículo.

Verificá la documentación exigida y guardá la constancia de reserva, sin confundirla con una VTV aprobada.

Una reserva de turno no reemplaza una verificación vencida. Si el certificado perdió vigencia, el conductor puede quedar expuesto a sanciones al circular. Tampoco hay que esperar al último día si se utiliza el auto para trabajar o realizar viajes frecuentes.

Ver también: hasta cuándo se informó la suspensión del aumento de la VTV.

Quiénes pueden acceder a exenciones o bonificaciones

El sistema provincial contempla situaciones especiales, entre ellas vehículos oficiales comprendidos en la normativa y unidades destinadas al traslado de personas con discapacidad que cumplan las condiciones exigidas. También existen beneficios parciales para determinadas categorías, como jubilados y pensionados dentro de los límites de ingresos y otros usos regulados.

Antes de pagar, conviene leer las condiciones actualizadas en el portal oficial y confirmar qué documentación permite acreditar cada beneficio. Una exención no se obtiene solamente por pertenecer a un grupo: debe cumplirse el requisito administrativo.

La recomendación para esta semana es doble: revisar el turno si la patente termina en 0 y controlar el cuadro tarifario oficial ante cualquier anuncio posterior al 14 de octubre. Si cambia el valor, deberá conocerse por los canales provinciales.