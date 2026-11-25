Quienes tienen que renovar su documento, actualizar el domicilio o gestionar un pasaporte antes de las vacaciones se encuentran con un cambio importante en los costos de los trámites. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) modificó su cuadro tarifario y la diferencia se nota especialmente en las modalidades que permiten obtener la documentación con mayor rapidez.

En estas últimas semanas del año, la medida también genera una duda entre quienes reservaron un turno con anticipación o ya abonaron el trámite, pero todavía no se presentaron en la oficina correspondiente.

Para esos casos, el organismo nacional incluyó una aclaración en su tarifario oficial que conviene tener presente antes de efectuar un nuevo pago. La fecha en la que se realizó el abono es determinante.

Qué pasa si ya pagaste el DNI o el pasaporte

Renaper informó que las personas que hayan abonado el trámite antes del 26 de noviembre de 2026 no deberán pagar la diferencia entre el importe anterior y el nuevo. La aclaración alcanza tanto al Documento Nacional de Identidad como al pasaporte.

Por eso, si ya hiciste el pago, conservá el comprobante y la confirmación del turno. En caso de que el sistema te muestre un importe distinto o tengas dudas sobre tu operación, consultá con el organismo antes de volver a abonar.

La excepción está vinculada al pago realizado y no simplemente a la fecha en la que solicitaste un turno. Si únicamente reservaste una cita, verificá el importe que corresponda cuando efectúes el trámite.

Cuánto cuesta sacar el DNI con el nuevo tarifario

El cuadro de valores publicado en el sitio oficial del Renaper contempla distintas modalidades. El precio depende del tipo de documento y de la velocidad de entrega que elijas.

Trámite Valor Actualización de 5 a 8 años o de 14 años $20.000 Nuevo ejemplar o cambio de domicilio $20.000 DNI exprés $52.000 DNI en 24 horas hábiles $82.000 DNI al instante $114.000

El servicio exprés tiene un plazo informado de 96 horas hábiles. Las modalidades de 24 horas y al instante solo se ofrecen en lugares habilitados, por lo que no todas las oficinas cuentan con esas alternativas.

La primera identificación de personas extranjeras tiene un valor de $40.000, al igual que sus actualizaciones y nuevos ejemplares.

Los nuevos precios del pasaporte antes de las vacaciones

Si estás organizando un viaje al exterior, también es importante revisar cuánto cuesta el documento y los tiempos de entrega disponibles. El valor del pasaporte ordinario es de $130.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $260.000 y la entrega inmediata, en centros habilitados, a $429.000.

La diferencia de precio entre las opciones hace conveniente revisar con anticipación la fecha del viaje y el vencimiento del documento. No todos los destinos aplican los mismos requisitos de vigencia, de modo que también corresponde consultar las condiciones de ingreso del país al que vas a viajar.

Cuándo se puede realizar el trámite sin cargo

El tarifario mantiene supuestos de gratuidad. Entre ellos se encuentra el primer DNI de quienes nacieron en territorio argentino y tienen hasta 18 años, además de las identificaciones e inscripciones tardías comprendidas en las condiciones oficiales.

Asimismo, si un DNI o pasaporte presenta un error u omisión atribuible a su emisión, la reposición puede efectuarse sin cargo cuando se comprueba mediante la documentación aportada y se solicita dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

En la provincia de Buenos Aires, antes de trasladarte a una delegación, podés consultar cómo funcionan los turnos y horarios del Registro de las Personas y verificar si la sede elegida realiza el trámite que necesitás.